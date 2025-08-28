Ελλάδα - Ιταλία: Πρεμιέρα για την Εθνική στο Ευρωμπάσκετ - Τα κλειδιά του αγώνα

Ώρα Ευρωμπάσκετ, ώρα Εθνικής. Με την αναμέτρηση Ελλάδα - Ιταλία στις 21:30 (Novasports Start - ERTNEWS) στη Λεμεσό, αρχίζουν οι υποχρεώσεις της Εθνικής στο Eurobasket 2025.

Διαβάστε ακόμη: Το πανόραμα του Ευρωμπάσκετ: Βαθμολογίες, αποτελέσματα, πρόγραμμα, κανάλια

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θέλει να μπει με το... δεξί στη διοργάνωση και να πάρει τη νίκη που θα της δώσει από το ξεκίνημα κιόλας, προβάδισμα για τις πρώτες θέσεις του ομίλου της. Πέρα από το Ελλάδα - Ιταλία, για τον ίδιο όμιλο σήμερα παίζουν επίσης: Γεωργία - Ισπανία (15:00) και Βοσνία - Κύπρος (18:15).

Ελλάδα - Ιταλία: Η ανάλυση του Σπανούλη

Αναφερόμενος στα σημεία που θα κρίνουν την αναμέτρηση της πρεμιέρας, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η Ιταλία είναι πολύ καλή ομάδα, τη γνωρίζουμε και μας γνωρίζει. Παίξαμε πολύ πρόσφατα. Το πρώτο παιχνίδι είναι πάντα δύσκολο, αλλά έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα μου. Μου αρέσουν οι παίκτες και το ρόστερ μας και είμαι αισιόδοξος».

Και συνέχισε: «Βλέπω πολλούς να λένε ότι το πρώτο παιχνίδι είναι τελικός. Δεν είναι τελικός, είναι σημαντικό ματς όπως και τα άλλα. Δεν πρέπει να βάζουμε περισσότερη πίεση. Όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά. Εμείς θέλουμε να πάμε αρχικά στους ‘16’, δεν κοιτάμε τις διασταυρώσεις. Ποιος μπορεί να σου πει με ποιον θα παίξεις». «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παίξει όσο θέλω εγώ να παίξει. Το ίδιο και οι υπόλοιποι παίκτες. Είναι επίσημο παιχνίδι πλέον και δεν υπάρχουν περιορισμοί».

Ελλάδα - Ιταλία: Τα ρόστερ των δύο ομάδων

Ευρωμπάσκετ: Το πρόγραμμα της Πέμπτης (28/8)

Σήμερα το πρόγραμμα του Eurobasket 2025 περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις:

15:00 Ισραήλ - Ισλανδία, Novasports 4

15:00 Γεωργία - Ισπανία, Novasports Start - ΕΡΤ1

18:00 Βέλγιο - Γαλλία, Novasports 4

18:15 Βοσνία - Κύπρος, Novasports Start

21:30 Σλοβενία - Πολωνία, Novasports 4

21:30 Ελλάδα - Ιταλία, Novasports Start - ERTNEWS