Ελλάδα - Λευκορωσία: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

H Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει απόψε (05/09) τη Λευκορωσία στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, με σέντρα στις 21:45 και τηλεοπτική μετάδοση από τον ALPHA.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του και ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ομάδας χωρίς απώλειες με τραυματισμούς.

Η Ελλάδα θα διεκδικήσει την πρόκριση στο Μουντιάλ που θα φιλοξενηθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού με αντιπάλους, εκτός από τη Λευκορωσία, τις Δανία, Σκωτία.

Η πρώτη θέση στον όμιλο δίνει απευθείας εισιτήριο στο Μουντιάλ, ενώ η δεύτερη θέση θαδώσει μια δεύτερη ευκαιρία μέσω των playoffs.

Το πρόγραμμα της Εθνικής ανά αγωνιστική:

05/09/25 21:45 Ελλάδα – Λευκορώσια

08/09/25 21:45 Ελλάδα – Δανία

09/10/25 21:45 Σκωτία – Ελλάδα

12/10/25 21:45 Δανία – Ελλάδα

15/11/25 21:45 Ελλάδα – Σκωτία

18/11/25 21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα



