Ελλάδα - Λευκορωσία: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

H Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει απόψε (05/09) τη Λευκορωσία στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, με σέντρα στις 21:45 και τηλεοπτική μετάδοση από τον ALPHA.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του και ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ομάδας χωρίς απώλειες με τραυματισμούς.
Η Ελλάδα θα διεκδικήσει την πρόκριση στο Μουντιάλ που θα φιλοξενηθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού με αντιπάλους, εκτός από τη Λευκορωσία, τις Δανία, Σκωτία.
Η πρώτη θέση στον όμιλο δίνει απευθείας εισιτήριο στο Μουντιάλ, ενώ η δεύτερη θέση θαδώσει μια δεύτερη ευκαιρία μέσω των playoffs.
Το πρόγραμμα της Εθνικής ανά αγωνιστική:
- 05/09/25 21:45 Ελλάδα – Λευκορώσια
- 08/09/25 21:45 Ελλάδα – Δανία
- 09/10/25 21:45 Σκωτία – Ελλάδα
- 12/10/25 21:45 Δανία – Ελλάδα
- 15/11/25 21:45 Ελλάδα – Σκωτία
- 18/11/25 21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα
