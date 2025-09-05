Μενού

Ελλάδα - Λευκορωσία: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Ελλάδα κόντρα στη Λευκορωσία απόψε (05/09) για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Η ώρα και το κανάλι που δείχνει τον αγώνα

Newsroom
Εθνική Ελλάδος
Η Εθνική Ελλάδος στο ματς με τη Σκωτία | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει απόψε (05/09) τη Λευκορωσία στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, με σέντρα στις 21:45 και τηλεοπτική μετάδοση από τον ALPHA.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του και ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ομάδας χωρίς απώλειες με τραυματισμούς.

Η Ελλάδα θα διεκδικήσει την πρόκριση στο Μουντιάλ που θα φιλοξενηθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού με αντιπάλους, εκτός από τη Λευκορωσία, τις Δανία, Σκωτία.

Η πρώτη θέση στον όμιλο δίνει απευθείας εισιτήριο στο Μουντιάλ, ενώ η δεύτερη θέση θαδώσει μια δεύτερη ευκαιρία μέσω των playoffs. 

Το πρόγραμμα της Εθνικής ανά αγωνιστική:

  • 05/09/25 21:45 Ελλάδα – Λευκορώσια
  • 08/09/25 21:45 Ελλάδα – Δανία
  • 09/10/25 21:45 Σκωτία – Ελλάδα
  • 12/10/25 21:45 Δανία – Ελλάδα
  • 15/11/25 21:45 Ελλάδα – Σκωτία
  • 18/11/25 21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα


 

