Ελλάδα - Μαυροβούνιο μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ αγωνίζεται σήμερα (14/08) απέναντι στο Μαυροβούνιο, στο τέταρτο φιλικό προετοιμασίας ενόψει του Eurobasket 2025 με τζάμπολ στις 19:00 και να μεταδίδεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤnews.

Στα πρώτα της φιλικά, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επικράτησε του Βελγίου στο ΟΑΚΑ με 74-60 και στη συνέχεια γνώρισε δύο ήττες στα φιλικά της Κύπρου από Σερβία (76-66) και Ισραήλ (75-58).

Το σημερινό φιλικό θα διεξαχθεί PAOK Sports Arena της Θεσσαλονίκης, η οποία αναμένεται να είναι κατάμεστη.

Υπενθυμίζεται πως το Ευρωμπάσκετ 2025 θα διεξαχθεί 27 Αυγούστου ως 14 Σεπτεμβρίου. Η Ελλάδα θα αγωνιστεί στην Λεμεσό της Κύπρου, όπου φιλοξενείται ο Γ’ Όμιλος, στον οποίο βρίσκεται μαζί με την οικοδέσποινα Κύπρο, την Ιταλία, την Ισπανία, την Γεωργία και την Βοσνία - Ερζεγοβίνη.

Τα φιλικά της Εθνικής:

20-22/8 Τουρνουά Aegean Aκρόπολις (Ελλάδα, Λετονία, Ιταλία)

20/8 20.00 Ελλάδα – Λετονία

21/8 20.00 Λετονία – Ιταλία

22/8 20.00 Ιταλία – Ελλάδα

24/8 20.00 Ελλάδα – Γαλλία

Το πρόγραμμα του Eurobasket 202

Οι αγώνες στη Λεμεσό (Γ’ Όμιλος)

28/8 21.30 Ελλάδα – Ιταλία

30/8 18.15 Κύπρος – Ελλάδα

31/8 15.00 Γεωργία – Ελλάδα

2/9 15.00 Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη

4/9 21.30 Ισπανία – Ελλάδα