Μενού

Ελλάδα - Μαυροβούνιο μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Ελλάδα κόντρα στο Μαυροβούνιο απόψε (14/08) σε φιλικό αγώνα ενόψει του Eurobasket 2025. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
Ελλάδα μπάσκετ
Φάση από το φιλικό Ελλάδα - Ισραήλ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ αγωνίζεται σήμερα (14/08) απέναντι στο Μαυροβούνιο, στο τέταρτο φιλικό προετοιμασίας ενόψει του Eurobasket 2025 με τζάμπολ στις 19:00 και να μεταδίδεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤnews.

Στα πρώτα της φιλικά, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επικράτησε του Βελγίου στο ΟΑΚΑ με 74-60 και στη συνέχεια γνώρισε δύο ήττες στα φιλικά της Κύπρου από Σερβία (76-66) και Ισραήλ (75-58).

Το σημερινό φιλικό θα διεξαχθεί PAOK Sports Arena της Θεσσαλονίκης, η οποία αναμένεται να είναι κατάμεστη.

Υπενθυμίζεται πως το Ευρωμπάσκετ 2025 θα διεξαχθεί 27 Αυγούστου ως 14 Σεπτεμβρίου. Η Ελλάδα θα αγωνιστεί στην Λεμεσό της Κύπρου, όπου φιλοξενείται ο Γ’ Όμιλος, στον οποίο βρίσκεται μαζί με την οικοδέσποινα Κύπρο, την Ιταλία, την Ισπανία, την Γεωργία και την Βοσνία - Ερζεγοβίνη.

Τα φιλικά της Εθνικής:

20-22/8 Τουρνουά Aegean Aκρόπολις (Ελλάδα, Λετονία, Ιταλία)

  • 20/8 20.00 Ελλάδα – Λετονία
  • 21/8 20.00 Λετονία – Ιταλία
  • 22/8 20.00 Ιταλία – Ελλάδα
  • 24/8 20.00 Ελλάδα – Γαλλία

Το πρόγραμμα του Eurobasket 202

Οι αγώνες στη Λεμεσό (Γ’ Όμιλος)

  • 28/8 21.30 Ελλάδα – Ιταλία
  • 30/8 18.15 Κύπρος – Ελλάδα
  • 31/8 15.00 Γεωργία – Ελλάδα
  • 2/9 15.00 Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη
  • 4/9 21.30 Ισπανία – Ελλάδα

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ