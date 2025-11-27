Πρεμιέρα «με το δεξί» για την Εθνική Ανδρών στον Β' προκριματικό όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα συνέτριψε με 91-64 τη Ρουμανία στο «Nick Galis Hall», με κορυφαίο τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη (18π., 6ασ., 1κλ.).

Τα δεκάλεπτα: 26-12, 45-29, 68-44, 91-64



Όπως γράφει το gazzetta.gr, το επίπεδο του αντιπάλου ήταν εξαιρετικά χαμηλό, σε σημείο μη δημιουργίας ασφαλούς κριτηρίου αξιολόγησης, αλλά η Εθνική έβγαλε πολλά από τα στοιχεία που θέλει να βλέπει ο Βασίλης Σπανούλης.

Από τη σοβαρότητα, τη συνέχεια και την ενέργεια έως και το ικανοποιητικό επίπεδο συνεργασίας και στις δύο πλευρές του παρκέ.Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είχε ένταση στο παιχνίδι του - γεγονός το οποίο αποτυπώνεται εξάλλου μέσα από τα 14 κλεψίματα - και βασίστηκε στην άμυνά της για μια εύκολη νίκη.

Επιθετικά, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ ήταν οι ηγέτες της Εθνικής καθώς οι Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ και Νίκος Περσίδης απόλαυσαν το ντεμπούτο τους και ειδικά ο δεύτερος με 17 πόντους και 7/7 σουτ!

Ο αγώνας

Η Εθνική είχε ρυθμό στην επίθεση και συνέπεια στην άμυνα παράλληλα του επιθετικού ριμπάουντ αλλά και της δημιουργίας. Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Ελάιζα Μήτρου Λονγκ είχαν σωστές αποφάσεις και η διψήφια διαφορά χτίστηκε από νωρίς (17-4, 5’) φτάνοντας έως και στα επίπεδα των 15 πόντων. Θα μπορούσε να είχε αυξηθεί περισσότερο έως το τέλος του δεκαλέπτου (26-12) αλλά τα ελεύθερα μακρινά σουτ (2/9) δεν βρήκαν στόχο ενώ στην επιστροφή του στη δράση, ο Βασίλης Τολιόπουλος ξεκίνησε με 0/5.

Ο διεθνής γκαρντ ξεπέρασε σύντομα αυτό το «σοκ» μ’ ένα απίστευτο buzzer beater στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Χρειάστηκε να μεσολαβήσει διάστημα (περίπου) τεσσάρων λεπτών για να βρει ξανά καλάθι η Εθνική (35-20, 15’). Στο δεύτερο μισό της περιόδου, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ ήταν εξαιρετικός με επτά πόντους, δύο κλεψίματα και ασφάλεια στο ριμπάουντ κι έτσι η Εθνική, στο κακό της διάστημα στην επίθεση, δεν έχασε κάτι σε επίπεδο διαφορά (45-29ημ.).

Αυξάνοντας τις συνεργασίες της και αποκαθιστώντας παράλληλα τα ποσοστά της από μακρινή απόσταση, η Εθνική μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με επιμέρους σκορ 11-3 (56-32, 23'). Πέραν της εξαιρετικής άμυνάς του στον Νταρόν Ράσελ, ο Δημήτρης Φλιώνης συνέβαλε και στο επιθετικό κομμάτι με σκορ και δημιουργία καθώς ο Αντώνης Καραγιαννίδης δεν έχασε μάχη στη ρακέτα. Καθώς η Εθνική συνέχισε να εκτελεί με συνέπεια από μακρινό διάστημα έχοντας 5/8 η διαφορά έφτασε στο +30 (66-36, 27').

Ο Νίκος Περσίδης απόλαυσε σε απόλυτο βαθμό το ντεμπούτο του στην Εθνική Ανδρών και μάλιστα ήταν καταλυτικός στα πρώτα λεπτά της τελευταίας περιόδου φτάνοντας γρήγορα σε διψήφιο αριθμό πόντων (79-45, 33'). Η συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για την παροχή θεάματος και την ικανοποίηση των 5.000 φιλάθλων που βρέθηκαν στο Nick Galis Hall καθώς η Ελλάδα μετουσίωσε τις άμυνές της μέσα από τους πόντους στο ανοιχτό γήπεδο.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… η διαφορά ποιότητας ήταν τεράστια και καθώς η Εθνική είχε συνέπεια στην άμυνα, δεν χρειαζόταν τίποτε περισσότερο από μερικά καλά διαστήματα στην επίθεση για να φτάσει σε μια εύκολη λύση.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ Ο… Γιαννούλης Λαρεντζάκης καθώς με ακρίβεια στην εκτέλεση και δημιουργία ήταν αυτός που φρόντισε για την Εθνική ώστε να ξεφύγει από νωρίς με διψήφια διαφορά.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Ελάιζα Μήτρου Λονγκ και Νίκος Περσίδης ο οποίος έκανε καταπληκτικό ντεμπούτο με 7/7 σουτ και 17 πόντους.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Νταρούν Ράσελ ξεχώρισε σαν τη μύγα μες το γάλα στη Ρουμανία. Ο πρώτος σκόρερ του Eurocup θα είχε διψήφιο αριθμό τελικών πασών αν ήταν στοιχειωδώς αποτελεσματικοί οι συμπαίκτες του.

ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ο… Εμάνουελ Τσάτε ο οποίος είναι εκ των ηγετών της Ρουμανίας.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… η συνέπεια και η σοβαρότητα της Εθνικής. Δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης κι έπαιξε σε υψηλή ένταση στο συντριπτικό μέρος του αγώνα. Αυτό καταδεικνύουν και τα 14 κλεψίματα της.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ…η τσαπατσουλιά της Εθνικής στο ανοιχτό γήπεδο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά βελτιώθηκε στο δεύτερο.