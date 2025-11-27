Ελλάδα - Ρουμανία: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει σήμερα (27/11) στο «Αλεξάνδρειο» τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 με τζάμπολ στις 18:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2.

Πρόκειται για το πρώτο ματς της «γαλανόλευκης» από τα δύο που θα παίξει για τα προκριματικά

Την Κυριακή (30/11) και ώρα 19:00, η Εθνική αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Πορτογαλία, σ’ έναν αγώνα που επίσης θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ2

Ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε 18 παίκτες για τους δύο αγώνες και συγκεκριμένα στην αποστολή είναι οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Νάσος Μπαζίνας, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου – Λονγκ, Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ, Νίκος Περσίδης, Νίκος Πλώτας και Νίκος Τουλιάτος.

Σε αυτούς θα προστεθούν οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Αντετοκούνμπο, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Παναγιώτης Καλαιτζάκης και Βασίλης Τολιόπουλος.