Ελλάδα – Σκωτία 3-2: Γκολάρες, λάθη και θέλει δουλειά για ένα καλύτερο μέλλον!

Η Ελλάδα προηγήθηκε 3-0, η Σκωτία απάντησε με δύο «κολλητά» γκολ και τα «γαλανόλευκα» λάθη της έδωσαν την ευκαιρία για ανατροπή.
Τελικά η Εθνική πήρε νίκη γοήτρου (3-2), δείχνοντας πως το ταλέντο υπάρχει, αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια για παρουσία σε μεγάλη διοργάνωση. Μπακασέτας (αποβλήθηκε), Καρέτσας και Τζόλης τα γκολ, στο ντεμπούτο Τεττέη, Κωστούλα.
