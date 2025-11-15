Μενού

Ελλάδα – Σκωτία 3-2: Γκολάρες, λάθη και θέλει δουλειά για ένα καλύτερο μέλλον!

Η Ελλάδα επικράτησε 3-2 της Σκωτίας με γκολάρες από Μπακασέτα, Καρέτσα και Τζόλη.

Reader symbol
Newsroom
Ελλάδα Σκωτία αποτέλεσμα
Ελλάδα - Σκωτία | ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Η Ελλάδα προηγήθηκε 3-0, η Σκωτία απάντησε με δύο «κολλητά» γκολ και τα «γαλανόλευκα» λάθη της έδωσαν την ευκαιρία για ανατροπή.

Τελικά η Εθνική πήρε νίκη γοήτρου (3-2), δείχνοντας πως το ταλέντο υπάρχει, αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια για παρουσία σε μεγάλη διοργάνωση. Μπακασέτας (αποβλήθηκε), Καρέτσας και Τζόλης τα γκολ, στο ντεμπούτο Τεττέη, Κωστούλα.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ