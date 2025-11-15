Ελλάδα - Σκωτία LIVΕ για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Τη Σκωτία φιλοξενεί απόψε (21:45) η Εθνική ομάδα στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 με σέντρα στις 21:45 και τηλεοπτική μετάδοση από τον Alpha. Δείτε την εξέλιξη του αγώνα από το liveblog του Gazzetta.

Η Εθνική μας, είναι εκτός διεκδίκησης πρόκρισης στο Μουντιάλ μετά την ήττα της από τη Δανία στην Κοπεγχάγη με 3-1 και έτσι τα δύο ματς που απομένουν, είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Οι υποχρεώσεις της Ελλάδας θα ολοκληρωθούν την Τρίτη 18 Νοεμβρίου (21:45) με το εκτός έδρας ματς κόντρα στη Λευκορωσία.



