Βρίσκεται στη φυλακή εδώ και μισό αιώνα, αλλά βρίσκεται μπροστά και σε μια νέα επανεξέταση αιτήματος αποφυλάκισης. Ο λόγος για τον Τσάρλς Μπρόνσον, που είναι γνωστός ως ο πιο διαβόητος κρατούμενος της Βρετανίας.

Ο Μπρόνσον, 73 ετών σήμερα, φυλακίστηκε το 1974 για ένοπλη ληστεία με επτά χρόνια κάθειρξη. Ωστόσο παραμένει έγκλειστος για 52 χρόνια – με δύο μόνο μικρές περιόδους ελευθερίας- λόγω επανειλημμένων βίαιων επιθέσεων εναντίον προσωπικού και συγκρατουμένων.

Έχει επιτεθεί σε τουλάχιστον 20 σωφρονιστικούς υπαλλήλους και έχει προκαλέσει ζημιές ύψους 500.000 λιρών.

Tο 1999 κράτησε όμηρο έναν δάσκαλο τέχνης στη φυλακή και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με ελάχιστο χρόνο έκτισης τριών ετών.

Η τελευταία του καταδίκη ήταν το 2014 για επίθεση σε διευθυντή φυλακής, ενώ έχει περάσει μεγάλο μέρος της κράτησής του σε απομόνωση.

Αυτή είναι η ένατη φορά που προσφεύγει στο συμβούλιο αναστολών.

Πριν από τη νέα επανεξέταση της υπόθεσής του τον περασμένο μήνα, απέλυσε τον δικηγόρο του και αρνήθηκε να συμμετάσχει στη διαδικασία, οργισμένος επειδή απορρίφθηκε το αίτημά του για δημόσια ακρόαση.

Σε επιστολή του προς το Sky News, ο Τσαρλς Μπρόνσον έγραψε: «Απέλυσα τη νομική ομάδα!» και συνέχισε λέγοντας ότι δεν θα είχε καμία σχέση με αυτή την «φαρσοκωμωδία» (την αποφυλάκιση υπό όρους) και ρώτησε: «Τι φοβούνται; Μήπως βγει η αλήθεια;»

Έκτοτε, νέος δικηγόρος φαίνεται πως εξασφάλισε αναβολή της επανεξέτασης μέχρι σήμερα, οπότε η επιτροπή του Συμβουλίου Αναστολών θα αξιολογήσει την αίτησή του.

Πρόκειται ουσιαστικά για διαδικασία επί εγγράφων, με την επιτροπή να εξετάζει γραπτές αναφορές από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, ψυχιάτρους, επιμελητές και τη νομική του ομάδα.

Σκοπός είναι να αποφασιστεί αν είναι ασφαλές να αποφυλακιστεί ο κρατούμενος απαντώντας στο εάν αποτελεί κίνδυνο για το κοινό και, αν ναι, είναι ο κίνδυνος αρκετά χαμηλός ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί με περιορισμούς στις μετακινήσεις και τις δραστηριότητές του;

Η επιτροπή μπορεί:

να αποφασίσει την αποφυλάκισή του,

να εισηγηθεί τη μεταφορά του σε φυλακή ανοιχτού τύπου

ή να αναβάλει την απόφαση και να ορίσει προφορική ακρόαση.

Ο ψυχίατρος που τον είχε αναλάβει πριν από 30 χρόνια υποστηρίζει ότι, παρά τον θυμό του, δεν χρειάζεται να καταθέσει αυτοπροσώπως για να ληφθεί απόφαση και θεωρεί ότι τιμωρείται υπερβολικά. Πιστεύει επίσης ότι, αν και έχει «ιδρυματοποιηθεί», θα μπορούσε να προσαρμοστεί εκτός φυλακής με στήριξη από φίλους και μέσω της τέχνης του, καθώς δημιουργεί έντονα, συχνά σκοτεινά έργα που εκφράζουν εγκλεισμό και απόγνωση, αλλά και ελπίδα.

Ωστόσο, πρώην διευθυντής φυλακής επισημαίνει ότι η υπόθεσή του αποτελεί ένα «Catch-22»: ότι δηλαδή δεν μεταφέρεται σε πιο ελαφρύ καθεστώς επειδή θεωρείται επικίνδυνος, αλλά χωρίς αυτή τη μεταφορά δεν μπορεί να αποδείξει ότι έχει αλλάξει. Επιπλέον, το σημερινό χαοτικό και βίαιο περιβάλλον των φυλακών καθιστά ακόμη δυσκολότερη μια τέτοια δοκιμή.