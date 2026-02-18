Στη φυλακή θα περάσει τις επόμενες ημέρες ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα με απόφαση του εισαγγελέα, μετά τη μαραθώνια απολογία του, η οποία είχε διάρκεια περίπου 4,5 ώρες, θα μείνει προσωρινά κρατούμενος.

Στον 5ο όροφο του δικαστικού μεγάρου, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» , στον οποίο έδειξαν βίντεο και φωτογραφίες, φέρεται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, να δήλωσε συγκλονισμένος από την έκρηξη, να είπε ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχε αυτός ο κίνδυνος και ότι στον χώρο αυτό έπαιζαν τα παιδιά του.

Διαβάστε επίσης: Βιολάντα: «Θα μπορούσε να είναι ο δικός τους τάφος» - Γιος θύματος ξεσπά για τη συμπαράσταση στον ιδιοκτήτη

Φίλος του ιδιοκτήτη, ο οποίος νωρίτερα είχε μιλήσει στα ΜΜΕ, είχε αναφέρει ότι δεν είχε ιδέα για το τι ακριβώς είχε γίνει και ότι είχε δώσει λευκή επιταγή σε συνεργάτες του για να κάνουν όλες τις μελέτες και όλες τις εργασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης υπέδειξε ανθρώπους που υπέγραφαν, υπέδειξε συνεργάτες του που είχαν την ευθύνη για πολλά πράγματα και φέρεται να είπε ότι έφτασε πολύ αργά στα αυτιά του το θέμα της οσμής.

Σοβαρές παραλείψεις σε συστήματα ασφαλείας

Στο μεταξύ, την ώρα που ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» επιρρίπτει ευθύνη στους υπογράφοντες τα τοπογραφικά διαγράμματα και όσους έκαναν αυτοψίες και έργα και δεν εντόπισαν τη διαρροή προπανίου, οι εμπειρογνώμονες εντοπίζουν σοβαρές παραλείψεις στην υπογειοποίηση των σωληνώσεων και σε άλλα ζωτικής σημασίας συστήματα ασφαλείας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η προχειρότητα στην λειτουργία των δεξαμενών αποτυπώνεται και στις αντιφατικές εκθέσεις των αρμόδιων μελετητών, με τον έναν να τις αποτυπώνει κανονικά στις μελέτες του και των άλλων να τις θεωρεί ανενεργές.

«Είχα αποτυπώσει δύο υπέργειες δεξαμενές στο πίσω μέρος της επιχείρησης, οι οποίες ήταν λειτουργικές. Γνωρίζω ότι οι δύο υπέργειες δεξαμενές τροφοδοτούσαν τους φούρνους του κτηρίου στο οποίο έγινε το συμβάν με καύσιμο, χωρίς να γνωρίζω το είδος του», κατέθεσε πολιτικός μηχανικός.

«Υπήρχαν στον χώρο δύο υπέργειες δεξαμενές, τις οποίες δεν είχα αποτυπώσει στη μελέτη γιατί μου τις είχαν δηλώσει ανενεργές», ανέφερε από την πλευρά του ηλεκτρολόγος μηχανικός.

Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης όμως, φέρεται να δήλωσε προφορικά στα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων κατά Εμπρησμού ότι οι υπέργειες δεξαμενές, 9.000 και 5.000, λίτρων αντιστοίχως, περιείχαν προπάνιο.

Διαβάστε επίσης: Τι ακριβώς χειροκρότησαν οι εργαζόμενοι της Βιολάντα;

Εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι το όνομα του μηχανολόγου που εκπόνησε την πρώτη μελέτη εγκατάστασης του εργοστασίου το 1998, αναφέρεται και σε μεταγενέστερες μελέτες, χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει.

Στα έγγραφα για την εγκατάσταση υγραερίου του 2006, που περιλαμβάνουν την εγκατάσταση και τον εξοπλισμό υπέργειων δεξαμενών και το δίκτυο υγραερίου, εμφανίζεται ως επιβλέπων έργου.

Ο ίδιος πάντως υποστηρίζει ότι «δεν έχω καμία σχέση με την εν λόγω μελέτη, την οποία έχει συντάξει ο κύριος…., η οποία είναι του 2006 και δεν γνωρίζω πώς έχει αναγραφεί το όνομά μου ως επιβλέπων, αφού είναι κάτι που δεν ισχύει, αλλά ούτε και είχα ενημερωθεί ποτέ σχετικά».

Τα μέτρα ασφαλείας του κτηρίου που ισοπεδώθηκε από την έκρηξη ήταν, όπως αποδεικνύεται και από την μελέτη πυροπροστασίας, ελλιπή. Δεν υπήρχε αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, αυτόματο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων και αυτόματη χειροκίνητη ψύξη λειτουργούσε απλός ανιχνευτής εκρηκτικών μιγμάτων και σύστημα χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τους πραγματογνώμονες που έκαναν αυτοψία στο εργοστάσιο μετά τη φονική έκρηξη (και διακρίνεται στην παρακάτω φωτογραφία) το καλώδιο της ηλεκτροβάνας που βρισκόταν σε σημείο του δικτύου σωληνώσεων, όταν αυτό έβγαινε από το υπέδαφος και εμφανιζόταν εξωτερικά του κτηρίου 2 δεν ήταν συνδεδεμένο, με αποτέλεσμα να μην διακόπτει την παροχή αερίου όταν οι ανιχνευτές εντός του κτηρίου εντόπιζαν διαρροή.