Ελλάδα - Σκωτία: Πότε είναι ο επόμενος αγώνας της Εθνικής

Η ήττα της Ελλάδας στην Κοπεγχάγη από τη Δανία, την έβγαλε οριστικά εκτός διεκδίκησης πρόκρισης για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικό.
Πλέον τα επόμενα δύο παιχνίδια για την Εθνική μας, είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Αρχικά, το Σάββατο 15 Νοεμβρίου (21:45) θα αντιμετωπίσει στο Στάδιο Καραΐσκάκης την Σκωτία που με τη σειρά της παλεύει για την απευθείας πρόκριση.
Οι υποχρεώσεις της Ελλάδας στα προκριματικά, θα ολοκληρωθούν την Τρίτη 18 Νοεμβρίου (21:45) όταν και θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας, την επίσης αποκλεισμένη, Λευκορωσία.
