Ελλάδα - Σκωτία: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Εθνική Ελλάδας φιλοξενεί τη Σκωτία απόψε (15/11) στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 με σέντρα στις 21:45 και τηλεοπτική μετάδοση από τον Alpha.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν έχει κάποιο πρόβλημα και όλοι οι παίκτες που κάλεσε στην αποστολή είναι ετοιμοπόλεμοι.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα είναι εκτός διεκδίκησης πρόκρισης στο Μουντιάλ μετά την ήττα της από τη Δανία στην Κοπεγχάγη με 3-1 και έτσι τα δύο ματς που απομένουν, είναι διαδικαστικού χαρακτήρα.



Οι υποχρεώσεις της Ελλάδας θα ολοκληρωθούν την Τρίτη 18 Νοεμβρίου (21:45) με το εκτός έδρας ματς κόντρα στη Λευκορωσία.

Τα ματς της Εθνικής στα προκριματικά

Ελλάδα - Λευκορωσία 5-1

Ελλάδα - Δανία 0-3

Σκωτία - Ελλάδα 3-1

Δανία - Ελλάδα 3-1

15/11/25 21:45 Ελλάδα - Σκωτία

18/11/25 21:45 Λευκορωσία - Ελλάδα