Ελλάδα - Σκωτία: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Εθνική Ελλάδας φιλοξενεί τη Σκωτία απόψε (15/11) στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 με σέντρα στις 21:45 και τηλεοπτική μετάδοση από τον Alpha.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν έχει κάποιο πρόβλημα και όλοι οι παίκτες που κάλεσε στην αποστολή είναι ετοιμοπόλεμοι.
Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα είναι εκτός διεκδίκησης πρόκρισης στο Μουντιάλ μετά την ήττα της από τη Δανία στην Κοπεγχάγη με 3-1 και έτσι τα δύο ματς που απομένουν, είναι διαδικαστικού χαρακτήρα.
Οι υποχρεώσεις της Ελλάδας θα ολοκληρωθούν την Τρίτη 18 Νοεμβρίου (21:45) με το εκτός έδρας ματς κόντρα στη Λευκορωσία.
Τα ματς της Εθνικής στα προκριματικά
- Ελλάδα - Λευκορωσία 5-1
- Ελλάδα - Δανία 0-3
- Σκωτία - Ελλάδα 3-1
- Δανία - Ελλάδα 3-1
- 15/11/25 21:45 Ελλάδα - Σκωτία
- 18/11/25 21:45 Λευκορωσία - Ελλάδα
- 6+1 ζευγάρια διάσημων Ελλήνων που μοιάζουν μεταξύ τους σαν δυο σταγόνες νερό
- Πίτερ Σκανδαλάκης: Ο εισαγγελέας που δεν άφησε να μπει στο αρχείο η υπόθεση Τραμπ
- Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας για απάτες σε καζίνο: Θύματα ο Σπύρος Μαρτίκας και ο Παντελής Παντελίδης
- Θάλεια Ματίκα: «Τα χάσαμε όλα με τον Τάσο και βρεθήκαμε και χρεωμένοι»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.