Ελλάδα - Τουρκία 20-8: Έβγαλε την... υποχρέωση και τώρα Ιταλία

Η Εθνική ομάδα πόλο δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στην Τουρκία και πλέον είναι έτοιμη για τον πρόωρο τελικό με την Ιταλία. Στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής στη Β' Φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος επικράτησε με 20-8 του τουρκικού συνόλου, πραγματοποιώντας ένα καλό ξεμούδιασμα.

Μία αναμέτρηση στην οποία το ελληνικό σύνολο έβαλε από την αρχή τις βάσεις για τη νίκη. Από πολύ νωρίς ξέφυγε με τρία τέρματα, διαφορά την οποία διατήρησε έως το τέλος του πρώτου οκτάλεπτου (6-3).

Η συνέχεια ήταν αμιγώς «γαλανόλευκη»! Οι Έλληνες πολίστες κυριάρχησαν των Τούρκων, επιτρέποντας τους να πετύχουν μόνο ένα τέρμα. Με έξι τέρματα ενεργητικό, η διαφορά ξέφυγε στα οκτώ γκολ (12-4), κάνοντας τις επόμενες δύο περιόδους διαδικαστικού χαρακτήρα.

