Ελλάδα - Τουρκία: Εκτός προπόνησης ο Όσμαν - Θέλει να παίξει με ένεση

Αύριο, στις 09:00 το βράδυ είναι προγραμματισμένος ο μεγάλος ημιτελικός του Eurobasket 2025 ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, με τον προπονητή της δεύτερης εθνικής, Εργκίν Αταμάν να μην έχει -ούτε σήμερα- στη διάθεσή του τον Τσέντι Όσμαν, ένα από τα αστέρια της ομάδας.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, ο Τσέντι Όσμαν είχε σταθεί άτυχος στον προημιτελικό με την Πολωνία καθώς αποχώρησε με τραυματισμό κατά τη διάρκεια της 3ης περιόδου, παρόλα αυτά κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι.

Αν και είχε λήξει ο συναγερμός στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι δεν ήταν τόσο απλός ο τραυματισμός του Τούρκου φόργουορντ, κάτι που επισήμανε και ο Εργκίν Αταμάν.

Ελλάδα - Τουρκία: Αμφίβολη η συμμετοχή του Όσμαν

«Σοβαρός ο τραυματισμός του, δεν θα ειναι στο 100%», είχε πει μεταξύ άλλων ο προπονητής των Τούρκων. Ο Όσμαν δεν προπονήθηκε την Πέμπτη 11 Σεπτέμβρη ενόψει του ημιτελικού με την Ελλάδα (21:00, 12/9) και η συμμετοχή του κόντρα στην ομάδα του Σπανούλη συνεχίζει να είναι αμφίβολη. Ένας από τους κορυφαίους παίκτες των Τούρκων στην πορεία τους μέχρι τα ημιτελικά.

O παίκτης έχει οίδημα στον αστράγαλο (στο κόκκαλο) και πονάει και για αυτό δεν προπονήθηκε. Θέλει σαν τρελός να παίξει αύριο και κάνει συνεχείς θεραπείες. Μάλιστα πριν το ματς θα κάνει ένεση.

Η συμμετοχή του θα αποφασιστεί λίγες ώρες πριν το ματς. Θα δοκιμάσει το πόδι του και θα παρθεί η απόφαση. Η απόφαση θα είναι του παίκτη, με τον γιατρό να ξεκαθαρίζει πως δεν είναι απλή η κατάσταση.