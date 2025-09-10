Ελλάδα-Τουρκία: Ξεκίνησε το «εθνικιστικό» πάρτι στη σελίδα της FIBA πριν τον ημιτελικό

Μία αναμέτρηση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, είναι για πολλούς, κάτι παραπάνω από ένα παιχνίδι -εν προκειμένω- μπάσκετ. Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν την ερχόμενη Παρασκευή στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ για μία θέση στον μεγάλο τελικό και βάθρο, όμως το... ντέρμπι έχει αρχίσει ήδη.

Στη σελίδα της FIBA στα social media, όπου υπάρχει η προαναγγελία της αναμέτρησης, αρκετοί στα σχόλια το έχουν αναγάγει σε... εθνικό και πολιτικό γεγονός. Κάτω από μία μπασκετική ανάρτηση μπλέκονται όλα. Η Σμύρνη, η Κύπρος, το Εσκί Σεχίρ, η Αγιά Σοφιά, ο Κεμάλ και ο Βενιζέλος και πολλά άλλα.

Ελλάδα - Τουρκία: Ο Αταμάν και οι σημαίες

Φυσικά, δεν είναι λίγοι εκείνοι που θυμούνται και το πρόσφατο ξέσπασμα του Εργκίν Αταμάν για τα σχόλια κατά της Τουρκίας στο ΣΕΦ, και η παράλογη απορία του «γιατί είχαν ελληνικές σημαίες».

Η αλήθεια είναι πώς όλα ήταν αναμενόμενα. Όσο... καλοί γείτονες και αν είναι Έλληνες και Τούρκοι, υπάρχουν τόσο πράγματα που μπορεί να τους χωρίζουν όσα και να τους ενώνουν.