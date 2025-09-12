Ελλάδα - Τουρκία LIVE: Ο ημιτελικός της Εθνικής στο EuroBasket 2025

Η μεγάλη ώρα της Εθνικής! Ελλάδα - Τουρκία στις 21:00 στη Ρίγα με φόντο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Ευρωμπάσκετ. O ημιτελικός στη Ρίγα, θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Start και την ΕΡΤ1. Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα από το Gazzetta.

​​Η Ελλάδα επιστρέφει στην 4άδα της διοργάνωσης μετά από 16 χρόνια και θα βρει απέναντι της μια εξίσου «διψασμένη» Τουρκία, που παραμένει δίχως επιτυχία σε Eurobasket από το 2001.

Ελλάδα - Τουρκία Live streaming

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει στη διάθεσή του, όλους τους παίκτες ετοιμοπόλεμους, σε αντίθεση με τον Εργκίν Αταμάν, που θα περιμένει μέχρι και την έναρξη του αγώνα ώστε να δει την κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται ο Τσεντί Όσμαν.