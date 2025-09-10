Ελλάδα - Τουρκία: Τι ισχύει με την ώρα του ημιτελικού

Την πρόκριση στον τελικό και, συνεπώς, το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket 2025 η Ελλάδα, η οποία την ερχόμενη Παρασκευή (12/09) θα αντιμετωπίσει την Τουρκία στον ημιτελικό της διοργάνωσης μπάσκετ.

Μετά τη σπουδαία εμφάνιση της Εθνικής απέναντι στη Λιθουανία, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη γνώριμη Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, με τον αγώνα της γαλανόλευκης να καθορίζεται από το φινάλε των σημερινών προημιτελικών.

Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι θα μεταδοθεί ζωντανά τόσο από το Novasports Start όσο και από την ΕΡΤ1. Live ενημέρωση θα υπάρχει και μέσα από το Reader.gr.

Ελλάδα - Τουρκία: Τι ισχύει με την ώρα

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι η ώρα διεξαγωγής του πολυαναμενόμενου ημιτελικού απέναντι στην ομάδα του Εργκίν Άταμαν. Όπως είναι λογικό και τα δύο ελληνικά κανάλια που έχουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα, η NΟVA και η ΕΡΤ (μοιράζονται τις μεταδόσεις) επιθυμούν να γίνει η αναμέτρηση στις 21:00 λόγω μεγαλύτερης εμπορικότητας στην prime time.

Αρχικά και με βάση το bracket της διοργάνωσης, το παιχνίδι της Εθνικής μας είναι προγραμματισμένο ως ο πρώτος ημιτελικός που θα αρχίσει στις 17.00 και άλλος ημιτελικός που θα προκύψει από τους νικητές των ζευγαριών Φινλανδία - Γεωργία και Γερμανία - Σλοβενία, είναι ορισμένος ως ο δεύτερος.

Με δεδομένο, πάντως, ότι και οι Γερμανοί φαίνεται να επιθυμούν τη βραδινή ώρα, όλα είναι ανοιχτά και αναμένεται να οριστικοποιηθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προημιτελικής φάσης.

Με βάση την ενημέρωση που έχουν οι ελληνικοί τηλεοπτικοί πάροχοι μέχρι στιγμής και η οποία αντικατοπτρίζει και τη θέση της FIBA, η οριστική απόφαση θα ληφθεί απόψε, λίγη ώρα μετά το τέλος του τελευταίου προημιτελικού Γερμανίας-Σλοβενίας, από τον οποίο και θα ξεκαθαρίσουν τα ζευγάρια της ημιτελικής φάσης.