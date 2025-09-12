Ελλάδα - Τουρκία: Την τελευταία στιγμή η απόφαση για τον Όσμαν

Άγνωστο παραμένει το εάν θα παίξει ο Τσέντι Όσμαν στον ημιτελικό ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία για το Eurobasket 2025, μετά τον τραυματισμό που είχε ο Τούρκος φόργουορντ στον προημιτελικό με την Πολωνία.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, ο Όσμαν έβγαλε μέρος της σημερινής προπόνησης, ενώ η απόφαση για το εάν θα παίξει σήμερα με την Ελλάδα, θα ληφθεί λίγο πριν αρχίσει η κρίσιμη αναμέτρηση.

Ακόμα και έτσι, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη η συμμετοχή του. Από την Τουρκία αναφέρουν πως η απόφαση για το αν θα ενισχύσει το σύνολο του Εργκίν Αταμάν, θα ληφθεί πριν από το παιχνίδι κόντρα στην Ελλάδα (21:00 - Live στο Gazzetta).

Θυμίζουμε πως ο τραυματισμός του Τσέντι Όσμαν στον προημιτελικό με την Πολωνία φαινόταν πως δεν του επιτρέπει να είναι στο 100%. Ο Εργκίν Αταμάν είχε τονίσει αυτό ακριβώς, ενώ δε συμμετείχε στην προπόνηση της Πέμπτης (11/9).

O παίκτης έχει οίδημα στον αστράγαλο (στο κόκκαλο) και πονάει και για αυτό δεν προπονήθηκε. Θέλει σαν τρελός να παίξει αύριο και κάνει συνεχείς θεραπείες. Μάλιστα πριν το ματς θα κάνει ένεση.

Στο φετινό EuroBasket, ο Τσέντι Όσμαν μετράει 14.9 πόντους, 2.4 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ και 51.2% στο τρίποντο.