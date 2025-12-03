Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός 2-5: Εύκολο πέρασμα από τις Κυκλάδες με κορυφαίο τον Γιαζίτσι

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-5 της Ελλάς Σύρου για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας σε έναν ιστορικό αγώνα για την ομάδα από το νησί των Κυκλάδων.

Το 1-0 πέτυχε ο Γιαζίτσι στο 25' και ο Ταρέμι σημείωσε το 2-0 στο 48ο λεπτό.

Οι γηπεδούχοι μείωσαν προσωρινά στο 50' με αυτογκόλ του Καλογερόπουλου.

Το 1-3 έγινε από τον Γιαζίτσι στο 61ο λεπτό ενώ ο Βερνάρδος μείωσε εκ νέου στο 79'.

Ο Γιάρεμτσουκ έγραψε το 2-4 στο 83' και το τελικό 2-5 πέτυχε ο Ελ Καμπί στο 90ο λεπτό.