Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός θα ανιμετωπίσει την Ελλάς Σύρου (03/12) στο νησί των Κυκλάδων για την 4η αγωνιστική της league phase του Κυπέλλου Ελλάδος με σέντρα στις 13:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Ερμούπολης με τους Συριανούς να έχουν 3 βαθμούς σε τρία ματς, χάρη στη νίκη τους επί του Αιγάλεω με 3-0.
Οι «ερυθρόλευκοι» την περασμένη αγωνιστική συνέτριψαν με 5-0 τον Βόλο και έχουν δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες.
To πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
- 02/12/2025, 19:00: Βόλος ΝΠΣ - Αιγάλεω 1931 (Πανθεσσαλικό Στάδιο) 6-0
- 03/12/2025, 13:30: Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός (Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης)
- 03/12/2025, 15:00: Μαρκό - Λεβαδειακός (Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου)
- 03/12/2025, 15:00: Athens Kallithea FC - Καβάλα (Δημ. Στ. Καλλιθέας "Γρ. Λαμπράκης")
- 03/12/2025, 16:00: ΑΕΛ - Ατρόμητος Αθηνών (AEL FC Arena)
- 03/12/2025, 17:00: Αστέρας AKTΟR - Ηλιούπολη (Γηπ. Αστέρα Τρίπολης "Θ. Κολοκοτρώνης")
- 03/12/2025, 17:30: ΑΕΚ - ΟΦΗ (OPAP Arena)
- 03/12/2025, 19:30: Παναθηναϊκός - Κηφισιά (Γηπ. «Απόστολος Νικολαΐδης»)
- 03/12/2025, 21:30: Άρης - ΠΑΟΚ (Γηπ. "Κλεάνθης Βικελίδης")
- 04/12/2025, 17:00: Π.Ο.Τ. Ηρακλής - Παναιτωλικός (Καυτανζόγλειο Στάδιο)
Η βαθμολογία
- ΟΦΗ 9 (7-1)
- Λεβαδειακός 9 (7-2)
- Άρης 9 (5-1)
- ΑΕΚ 9 (4-1)
- Βόλος 7 (10-7) **
- Ολυμπιακός 6 (7-1) *
- Παναθηναϊκός 6 (3-1) *
- Κηφισιά 5 (4-3)
- Ατρόμητος 4 (6-5)
- Παναιτωλικός 3 (5-4)
- ΠΑΟΚ 3 (5-5) *
- Ηρακλής 3 (2-3) *
- Ελλάς Σύρου 3 (6-8)
- Μαρκό 1 (2-3) *
- Αστέρας AKTOR 1 (2-4)
- Καβάλα 1 (1-4) *
- ΑΕΛ Novibet 1 (3-4)
- Athens Kallithea 0 (1-4)
- Ηλιούπολη 0 (1-5)
- Αιγάλεω 0 (1-7)**
*Ματς λιγότερο
** Ματς περισσότερο
