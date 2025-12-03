Μενού

Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ολυμπιακός απέναντι στην Ελλάς Σύρου σήμερα (03/12) για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
Ολυμπιακός - Βόλος
Στιγμιότυπο από το ματς Ολυμπιακός - Βόλος | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Ολυμπιακός θα ανιμετωπίσει την Ελλάς Σύρου (03/12) στο νησί των Κυκλάδων για την 4η αγωνιστική της league phase του Κυπέλλου Ελλάδος με σέντρα στις 13:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Ερμούπολης με τους Συριανούς να έχουν 3 βαθμούς σε τρία ματς, χάρη στη νίκη τους επί του Αιγάλεω με 3-0.

Οι «ερυθρόλευκοι» την περασμένη αγωνιστική συνέτριψαν με 5-0 τον Βόλο και έχουν δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

To πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

  • 02/12/2025, 19:00: Βόλος ΝΠΣ - Αιγάλεω 1931 (Πανθεσσαλικό Στάδιο) 6-0
  • 03/12/2025, 13:30: Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός (Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης)
  • 03/12/2025, 15:00: Μαρκό - Λεβαδειακός (Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου)
  • 03/12/2025, 15:00: Athens Kallithea FC - Καβάλα (Δημ. Στ. Καλλιθέας "Γρ. Λαμπράκης")
  • 03/12/2025, 16:00: ΑΕΛ - Ατρόμητος Αθηνών (AEL FC Arena)
  • 03/12/2025, 17:00: Αστέρας AKTΟR - Ηλιούπολη (Γηπ. Αστέρα Τρίπολης "Θ. Κολοκοτρώνης")
  • 03/12/2025, 17:30: ΑΕΚ - ΟΦΗ (OPAP Arena)
  • 03/12/2025, 19:30: Παναθηναϊκός - Κηφισιά (Γηπ. «Απόστολος Νικολαΐδης»)
  • 03/12/2025, 21:30: Άρης - ΠΑΟΚ (Γηπ. "Κλεάνθης Βικελίδης")
  • 04/12/2025, 17:00: Π.Ο.Τ. Ηρακλής - Παναιτωλικός (Καυτανζόγλειο Στάδιο)

Η βαθμολογία

  1. ΟΦΗ 9 (7-1)
  2. Λεβαδειακός 9 (7-2)
  3. Άρης 9 (5-1)
  4. ΑΕΚ 9 (4-1)
  5. Βόλος 7 (10-7) **
  6. Ολυμπιακός 6 (7-1) *
  7. Παναθηναϊκός 6 (3-1) *
  8.  Κηφισιά 5 (4-3)
  9. Ατρόμητος 4 (6-5)
  10. Παναιτωλικός 3 (5-4)
  11. ΠΑΟΚ 3 (5-5) *
  12. Ηρακλής 3 (2-3) *
  13. Ελλάς Σύρου 3 (6-8)
  14. Μαρκό 1 (2-3) *
  15. Αστέρας AKTOR 1 (2-4)
  16. Καβάλα 1 (1-4) *
  17. ΑΕΛ Novibet 1 (3-4)
  18. Athens Kallithea 0 (1-4)
  19. Ηλιούπολη 0 (1-5)
  20. Αιγάλεω 0 (1-7)**

*Ματς λιγότερο
** Ματς περισσότερο 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ