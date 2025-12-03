Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός θα ανιμετωπίσει την Ελλάς Σύρου (03/12) στο νησί των Κυκλάδων για την 4η αγωνιστική της league phase του Κυπέλλου Ελλάδος με σέντρα στις 13:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Ερμούπολης με τους Συριανούς να έχουν 3 βαθμούς σε τρία ματς, χάρη στη νίκη τους επί του Αιγάλεω με 3-0.

Οι «ερυθρόλευκοι» την περασμένη αγωνιστική συνέτριψαν με 5-0 τον Βόλο και έχουν δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

To πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

02/12/2025, 19:00: Βόλος ΝΠΣ - Αιγάλεω 1931 (Πανθεσσαλικό Στάδιο) 6-0

03/12/2025, 13:30: Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός (Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης)

03/12/2025, 15:00: Μαρκό - Λεβαδειακός (Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου)

03/12/2025, 15:00: Athens Kallithea FC - Καβάλα (Δημ. Στ. Καλλιθέας "Γρ. Λαμπράκης")

03/12/2025, 16:00: ΑΕΛ - Ατρόμητος Αθηνών (AEL FC Arena)

03/12/2025, 17:00: Αστέρας AKTΟR - Ηλιούπολη (Γηπ. Αστέρα Τρίπολης "Θ. Κολοκοτρώνης")

03/12/2025, 17:30: ΑΕΚ - ΟΦΗ (OPAP Arena)

03/12/2025, 19:30: Παναθηναϊκός - Κηφισιά (Γηπ. «Απόστολος Νικολαΐδης»)

03/12/2025, 21:30: Άρης - ΠΑΟΚ (Γηπ. "Κλεάνθης Βικελίδης")

04/12/2025, 17:00: Π.Ο.Τ. Ηρακλής - Παναιτωλικός (Καυτανζόγλειο Στάδιο)

Η βαθμολογία

ΟΦΗ 9 (7-1) Λεβαδειακός 9 (7-2) Άρης 9 (5-1) ΑΕΚ 9 (4-1) Βόλος 7 (10-7) ** Ολυμπιακός 6 (7-1) * Παναθηναϊκός 6 (3-1) * Κηφισιά 5 (4-3) Ατρόμητος 4 (6-5) Παναιτωλικός 3 (5-4) ΠΑΟΚ 3 (5-5) * Ηρακλής 3 (2-3) * Ελλάς Σύρου 3 (6-8) Μαρκό 1 (2-3) * Αστέρας AKTOR 1 (2-4) Καβάλα 1 (1-4) * ΑΕΛ Novibet 1 (3-4) Athens Kallithea 0 (1-4) Ηλιούπολη 0 (1-5) Αιγάλεω 0 (1-7)**

*Ματς λιγότερο

** Ματς περισσότερο