Μενού

Eλληνα διαιτητή, αυτή είναι η ευκαιρία σου!

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τις λεπτές ισορροπίες μετά τις αποφάσεις του Ολυμπιακού, τη σωστή απόφαση της ΚΕΔ για τους Ελληνες διαιτητές και τη μεγάλη ευθύνη τους στα εννέα τελευταία ματς του Κυπέλλου Ελλάδας.

Reader symbol
Newsroom
Στεφάν Λανουά
Ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
  • Α-
  • Α+

Φτάσαμε σε κομβικό σημείο όπως καταλαβαίνουμε όλοι. H διαιτησία εφέτος είναι σε γενικό πλαίσιο σε χειρότερο επίπεδο από πέρυσι, όμως συστηματικά δεν ευνοείται, ούτε αδικείται συγκεκριμένη ομάδα.

Όλοι έχουν ευνοηθεί σε κάποια ματς και έχουν αδικηθεί σε άλλα. Το πρόβλημα δημιουργείται κυρίως από τα αυξημένα λάθη των Ελλήνων και ξένων που φέρνει εφέτος ο Λανουά, από στρατευμένους δημοσιογράφους και media που τα βλέπουν όλα μονόχρωμα, από την απουσία ενιαίας λογικής στα σφυρίγματα και μέχρι πρότινος όλα αυτά διογκώνονταν αφάνταστα από τα videos της Κεντρικής επιτροπής διαιτησίας.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ