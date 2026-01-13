Eλληνα διαιτητή, αυτή είναι η ευκαιρία σου!

Φτάσαμε σε κομβικό σημείο όπως καταλαβαίνουμε όλοι. H διαιτησία εφέτος είναι σε γενικό πλαίσιο σε χειρότερο επίπεδο από πέρυσι, όμως συστηματικά δεν ευνοείται, ούτε αδικείται συγκεκριμένη ομάδα.
Όλοι έχουν ευνοηθεί σε κάποια ματς και έχουν αδικηθεί σε άλλα. Το πρόβλημα δημιουργείται κυρίως από τα αυξημένα λάθη των Ελλήνων και ξένων που φέρνει εφέτος ο Λανουά, από στρατευμένους δημοσιογράφους και media που τα βλέπουν όλα μονόχρωμα, από την απουσία ενιαίας λογικής στα σφυρίγματα και μέχρι πρότινος όλα αυτά διογκώνονταν αφάνταστα από τα videos της Κεντρικής επιτροπής διαιτησίας.
