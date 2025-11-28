Μενού

Εμφύλιος στο Europa League: Μπορούν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ να παίξουν μαζί;

Πόσο υπαρκτό είναι το σενάριο Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ να βρεθούν αντιμέτωποι μετά την League Phase του Europa League.

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | EUROKINISSI
Ευρωπαϊκός εμφύλιος ελληνικών ομάδων... Πριν από μερικά χρόνια, κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό. Το 2024 συγκέντρωνε αρκετές πιθανότητες να συμβεί στο Conference League με την πορεία που είχαν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, ενώ πλέον έχει αρχίσει να αχνοφαίνεται και φέτος στο Europa League για τον «δικέφαλο» και τον Παναθηναϊκό. Όχι όμως σε τόσο προχωρημένη φάση της διοργάνωσης, αλλά στα Play Offs.

Αυτό τουλάχιστον βγάζει ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data, υπολογίζοντας το πρόγραμμα των δύο ομάδων, τους βαθμούς που υπολογίζει οτι θα συγκεντρώσουν και φυσικά την θέση την οποία μπορούν να τερματίσουν.

