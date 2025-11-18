Εμμανουήλ Καραλής: Ο Έλληνας που διεκδικεί το Fair Play Award της World Athletics

Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία, όχι μόνο με τις επιδόσεις του αλλά και με το ήθος του. Ο Έλληνας πρωταθλητής του επί κοντώ βρίσκεται ανάμεσα στους τρεις κορυφαίους υποψηφίους για το βραβείο Fair Play της World Athletics, μια διάκριση που τιμά τον αθλητισμό και τις αξίες του.

Η επιλογή έγινε σε συνεργασία με τη Διεθνή Επιτροπή Fair Play (CIFP), μέσα από στιγμές που πρότειναν οι φίλαθλοι και ξεχώρισαν για το πνεύμα αθλητικού πολιτισμού.

Η τελική απόφαση θα ανήκει στο κοινό, μέσα από ψηφοφορία στα social media της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου.

Ο Καραλής, ασημένιος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, κέρδισε τις καρδιές όλων με τη στάση του: στήριξε συναθλητές μετά από αποτυχημένες προσπάθειες, ξεσήκωσε το κοινό να τους εμψυχώσει και πανηγύρισε με πάθος το παγκόσμιο ρεκόρ του Μόντο Ντουπλάντις.

Παράλληλα, έδειξε μοναδικό πνεύμα συνεργασίας όταν συμφώνησε να μοιραστεί το χρυσό μετάλλιο με τον Μένο Βλον στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού.

Οι άλλοι δύο υποψήφιοι είναι:

Τζον Κερ, που ολοκλήρωσε τον τελικό των 1500 μ. παρά τον τραυματισμό του και έμεινε στο στάδιο για να ευχαριστήσει τους φιλάθλους, μοιράζοντας αυτόγραφα και φωτογραφίες.

Τιμ Βαν ντε Βέλντε, ο Βέλγος δρομέας που βοήθησε τον Κάρλος Σαν Μαρτίν να τερματίσει στα 3000 μ. στιπλ, παρότι αυτό μπορούσε να του στερήσει θέση στον τελικό.