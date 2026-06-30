Εμμανουήλ Καραλής: Ορκίστηκε σημαιοφόρος του Πολεμικού Ναυτικού

Σημαιοφόροι του Πολεμικού Ναυτικού ορκίστηκαν οι Εμμανουήλ Καραλής και Δήμητρα – Ελένη (Μιλένα) Κοντού στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ μαζί με τους υπόλοιπους Ολυμπιονίκες, έγιναν μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, ως ανταπόδοση της επιτυχίας που είχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Την ορκωμοσία πραγματοποίησε ο πρωταθλητής πυγμαχίας και αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, Διονύσης Ψυχογιός.

«Είναι τιμή μου που εντάχθηκα στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Μια τιμή αντάξια των Ολυμπιονικών», δήλωσε ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος μοιράστηκε στα social media στιγμιότυπα από την ορκωμοσία.

Μαζί με τον Εμμανουήλ Καραλή ορκίστηκαν όσοι πήραν μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 και δεν είχαν έως τώρα ενταχθεί στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, ορκίστηκαν και ονομάστηκαν Έφεδροι Εν Ενεργεία Αξιωματικοί οι παρακάτω Ολυμπιονίκες:

Ανθυπολοχαγός (ΠΖ) Απόστολος Χρήστου

Ανθυπολοχαγός (ΤΘ) Θεόδωρος Τσελίδης

Ανθυπολοχαγός (ΥΠ) Ζωή Φίτσιου

Σημαιοφόρος (ΟΛ) Εμμανουήλ Καραλής

Σημαιοφόρος (ΟΛ) Δήμητρα-Ελένη Κοντού

Ανθυποσμηναγός (Δ) Αντώνιος Παπακωνσταντίνου

Ανθυποσμηναγός (Δ) Πέτρος Γκαϊδατζής

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Υπαρχηγός του ΓΕΣ Αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΣ, ο Διευθυντής Β’ Κλάδου του ΓΕΑ Υποπτέραρχος (Ι) Αργύριος Μουστρούφης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΑ και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος.

Παρευρέθησαν επίσης Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και συγγενείς και φίλοι των ορκισθέντων.

