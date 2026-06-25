Το έμμεσο σχόλιο του Φουρνιέ μετά τη συμφωνία του Φαλ με τον Παναθηναϊκό

Ο Εβάν Φουρνιέ έπειτα από μια εντυπωσιακή σεζόν με τον Ολυμπιακό, όπου κατέκτησε το τρόπαιο της Euroleague στο Telekom Center Athens και το πρωτάθλημα με τον ίδιο να είναι ο MVP και στις δυο «κούπες», σχολίασε με τον δικό του τρόπο τη συμφωνία του Μουσταφά Φαλ με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

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