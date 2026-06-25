Η αμηχανία της Σκορδά στην όλο νόημα έναρξη του Buongiorno - «Έχω να πω πάρα πολλά», λέει ο Ουγγαρέζος

Με το ξεσηκωτικό «Σε Περιμένω το Άλλο Καλοκαίρι» ξεκίνησε σήμερα (25/6) το Buongiorno, μία ημέρα πριν πέσει οριστική αυλαία, αφού όπως έγινε γνωστό χθες (24/6) η πρωινή εκπομπή του Mega με τη Φαίη Σκορδά κόβεται και δεν θα συνεχιστεί την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Όταν ξεκίνησε να παίζει το τραγούδι η Φαίη Σκορδά δεν έκρυψε την αμηχανία της και είπε όλο νόημα «Α, ωραία» με τους Δημήτρη Ουγγαρέζο και Κατερίνα Ζαρίφη να αναλαμβάνουν τον δύσκολο ρόλο να φέρουν... το κέφι στο πλατό της εκπομπής.

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«Μου αφιερώνετε τραγούδι;», αναρωτήθηκε κάποια στιγμή η Φαίη Σκορδά, η οποία κοίταζε τους συνεργάτες της με τον Άρη Καβατζίκη να δείχνει και εκείνος αμήχανος με το τόσο κέφι στο πλατό του Buongiorno.

Πάντως, η παρουσιάστρια του Buongiorno προτίμησε να μην επεκταθεί παρά να καλημερίσει τους τηλκεθεατές και να συνεχίσει με την κανονική ροή της εκπομπής.

Ουγγαρέζος: «Δεν μπορώ να πω πλήρως αυτά που έχω στο μυαλό μου»

Νωρίτερα σήμερα (25/6) ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είχε αναφερθεί στο κόψιμο του Buongiorno μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή στον MyRadio, εξηγώντας πως έχει να πει πάρα πολλά, αλλά για την ώρα δεν μπορεί να πει κάτι.

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«Όσοι με ξέρετε, δόξα τω Θεώ 19 χρόνια τώρα, ξέρετε πώς κινούμαι. Προφανώς έχω να πω πάρα πολλά και προφανώς θα μου ξεφύγουν κάποια.

Παρ' όλα αυτά, είναι από τις φορές που εγώ δεν μπορώ να πω πλήρως αυτά που έχω στο μυαλό μου, διότι σέβομαι τη σύμβαση που έχω υπογράψει και το χέρι που με πληρώνει.

Δεν δαγκώνουμε το χέρι που μας πληρώνει. Εχθές όντως μας ανακοινώθηκε μέσω της παρουσιάστριάς μας ότι το Buogiorno κόβεται. Προς το παρόν, δεν μπορώ να σας πω κάτι», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.