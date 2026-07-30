Μενού

Εμπρός, αδέλφια, να αγοράσουμε το τρόπαιο!

Ο Νίκος Παπαδογιάννης πιστεύει ότι οι ομάδες του Ομπράντοβιτς και του Μπαρτζώκα δεν χρειάζονταν αυτή την εξωφρενική επίδειξη πλούτου.

Reader symbol
Newsroom
Στιγμιότυπο από τον 4ο Τελικό των Play Off ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
Στιγμιότυπο από τον 4ο Τελικό των Play Off ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Δηλαδή τώρα εσάς σας αρέσει που ο Παναθηναϊκός έχει προϋπολογισμό 60 εκατομμυρίων ευρώ; Σας αρέσει που οι «αιώνιοι» έχουν και οι δύο μαζί πάνω από 50 εκατομμύρια κουμπαρά μόνο και μόνο για τις καθαρές αποδοχές των παικτών; Σας αρέσει που ξοδεύεται ζεστό χρήμα για ρήτρες «buy out» και που οι ομάδες μας -ιδίως ο Παναθηναϊκός- καταστρατηγούν συνειδητά το salary cap συμβιβασμένες με τα βαριά πρόστιμα που θα πληρώσουν;
 

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ