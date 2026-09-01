«Τίτλοι τέλους» για τον Μέσι από την εθνική Αργεντινής: «Δεν έχω τίποτα άλλο να δώσω»

Ο θρύλος της Αργεντινής, Λιονέλ Μέσι, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το διεθνές ποδόσφαιρο, λέγοντας ότι ήταν μια απόφαση που «πόνεσε», αλλά «ήρθε η ώρα».

Ο 39χρονος, ο οποίος οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ το 2022, έχει σκοράρει 125 γκολ σε 207 εμφανίσεις, γεγονός που τον καθιστά τον πρώτο σκόρερ όλων των εποχών και τον παίκτη με τις περισσότερες συμμετοχές στην εθνική ομάδα, όπως αναφέρει το BBC.

Σε δήλωσή του, ο Μέσι δήλωσε ότι έχει δώσει τα πάντα στην εθνική ομάδα, αλλά τώρα «δεν έχει τίποτα να δώσει», ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά πως «ο χρόνος πιέζει, τα κεφάλαια κλείνουν και αυτό είναι ένα που με πληγώνει βαθιά.

«Αγαπώ, έχω αγαπήσει και θα αγαπώ πάντα να είμαι μέλος της εθνικής ομάδας, τα έχω δώσει όλα, δεν έχω τίποτα να δώσω και, επιπλέον, υπάρχουν μερικοί πραγματικά σπουδαίοι νέοι παίκτες που έρχονται πίσω μου και αξίζουν την ευκαιρία τους».

Νωρίτερα τον Αύγουστο, ο Μέσι δήλωσε ότι σκεφτόταν το μέλλον του στο ποδόσφαιρο μετά τον θάνατο του πατέρα του, Χόρχε, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 68 ετών μετά από μακρά ασθένεια.

Συνεχίζει με την Ίντερ Μαϊάμι

Ο οκτώ φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας δήλωσε ότι έγραψε το μήνυμα αποχώρησής του στις 21 Ιουλίου, δύο ημέρες μετά την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου αυτό το καλοκαίρι.

Πρόσθεσε στο Instagram τη Δευτέρα: «Σήμερα, μετά από ό,τι συνέβη με τον πατέρα μου, είμαι ακόμη πιο πεπεισμένος από πριν».

Η καριέρα του θα συνεχιστεί σε συλλογικό επίπεδο με την ομάδα Major League Soccer, Ίντερ Μαϊάμι, με την οποία έχει συμβόλαιο που ισχύει μέχρι το τέλος της σεζόν του 2028.

Ο Μέσι έκανε το ντεμπούτο του για την Αργεντινή το 2005 ως αλλαγή στο 63ο λεπτό σε μια φιλική νίκη με 2-1 επί της Ουγγαρίας. Ωστόσο, δέχτηκε απευθείας κόκκινη κάρτα λιγότερο από ένα λεπτό αργότερα, αφού χτύπησε το χέρι του και ο αγκώνας του χτύπησε τον αμυντικό Βίλμος Βάντσακ.

Παρά το δύσκολο ξεκίνημά του στη διεθνή σκηνή, ο Μέσι έγινε ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών, κερδίζοντας το Παγκόσμιο Κύπελλο και δύο τίτλους Κόπα Αμέρικα με την Αργεντινή.

Είναι ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, με 21, πίσω από τον Γάλλο Κιλιάν Εμπαπέ (, και ο δεύτερος σε γκολ σε όλες τις διεθνείς συμμετοχές πίσω από τον μεγάλο σύγχρονό του και αντίπαλο, τον Πορτογάλο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Αυτό ακολούθησε μια ήττα από τη Χιλή στον τελικό του Κόπα Αμέρικα, στον οποίο έχασε ένα πέναλτι στα πέναλτι, καθώς η Αργεντινή έχασε έναν τέταρτο μεγάλο τελικό σε εννέα χρόνια.

Ο Μέσι σημείωσε οκτώ γκολ και έδωσε τέσσερις ασίστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο αυτού του καλοκαιριού.

Έχει ανεβάσει τις ασίστ της καριέρας του στις 12 σε Παγκόσμια Κύπελλα, εκ των οποίων οι 10 έχουν έρθει στους νοκ άουτ γύρους. Κανένας άλλος παίκτης στο ενεργητικό του δεν έχει περισσότερες από οκτώ συνολικά.

«Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη τα τελευταία 20 χρόνια», πρόσθεσε στο μήνυμά του, απευθυνόμενος στους οπαδούς. «Θα μου λείψει πολύ να σας ακούω από το γήπεδο.

«Τώρα θα είμαι απλώς ένας από εσάς, πάντα να επευφημώ και να σας υποστηρίζω από το πλατό.

«Φεύγω με την ηρεμία και την υπερηφάνεια που σας χάρισα, μαζί με τους συμπαίκτες μου, στιγμές που μόνο ονειρευόμασταν. «Ήταν απίστευτο που το βίωσα αυτό μαζί σας. Σας αγαπώ!»