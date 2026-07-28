«Κόπια» του Μέσι: Ο 8χρονος γιος του περνά τους πάντες και σκοράρει σαν τον πατέρα του

Το μήλιο κάτω από τη μηλιά έπεσε και στην περίπτωση του Τσίρο Μέσι, του 8χρονου γιου του Αργεντίνου σούπερ σταρ.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ο μικρός Τσίρο που παίζει στις ακαδημίες της Ίντερ Μαϊάμι, βαδίζει στα χνάρια του πατέρα του καθώς στα πλάνα περνά για πλάκα τους αντιπάλου του και σκοράρει στα πρότυπα του Λιονέλ.
Το αν θα έχει την καριέρα του πατέρα του, θα το δείξει η συνέχεια...
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