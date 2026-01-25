Μενού

Ενδεκάδα Παναθηναϊκού: Ο σχηματισμός και οι αλλαγές προσώπων που σκέφτεται ο Μπενίτεθ για Ατρόμητο

Ο Ράφα Μπενίτεθ κράτησε κλειστά τα «χαρτιά» του για το ματς με τον Ατρόμητο. Οι παίκτες που φαίνεται πως θα βρεθούν στην ενδεκάδα και το σύστημα που θα χρησιμοποιήσει.

Στα νοκ άουτ του Europa League ο Παναθηναϊκός | eurokinissi
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (19:30-NovaSports Prime-live από το Gazzetta) για την 18η αγωνιστική της Stoiximan Superleague με στόχο την επιστροφή στις νίκες έπειτα από το στραπάτσο στην Φιλαδέλφεια κόντρα στην ΑΕΚ και τη μεσοβδόμαδη ισοπαλία με την Φερεντσβάρος για το Europa League.

Στις γνωστές απουσίες των Ντέσερς και Τζούρισιτς που έχει ο Ράφα Μπενίτεθ προστέθηκε τελευταία στιγμή και το όνομα του Καλάμπρια, αφού ο Ιταλός δεξιός μπακ προσβλήθηκε από ίωση κι έτσι δεν μπόρεσε να βρεθεί στην αποστολή για το ματς με τους Περιστεριώτες.

