Ενδεκάδα Παναθηναϊκού: Ο σχηματισμός και οι αλλαγές προσώπων που σκέφτεται ο Μπενίτεθ για Ατρόμητο

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (19:30-NovaSports Prime-live από το Gazzetta) για την 18η αγωνιστική της Stoiximan Superleague με στόχο την επιστροφή στις νίκες έπειτα από το στραπάτσο στην Φιλαδέλφεια κόντρα στην ΑΕΚ και τη μεσοβδόμαδη ισοπαλία με την Φερεντσβάρος για το Europa League.

Στις γνωστές απουσίες των Ντέσερς και Τζούρισιτς που έχει ο Ράφα Μπενίτεθ προστέθηκε τελευταία στιγμή και το όνομα του Καλάμπρια, αφού ο Ιταλός δεξιός μπακ προσβλήθηκε από ίωση κι έτσι δεν μπόρεσε να βρεθεί στην αποστολή για το ματς με τους Περιστεριώτες.

