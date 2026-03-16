Ένταση στην Τούμπα με δημοσιογράφους: «Φυγαδεύτηκαν» αφού στοχοποιήθηκαν από οπαδούς

Πρόσκαιρη ένταση επικράτησε στο γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή (15/3), με 8 δημοσιογράφους να γίνονται στόχοι, και να υποχρεώνονται σε αποχώρηση μετά από παρέμβαση οπαδών.
Οι δημοσιογράφοι μετακινήθηκαν στην αίθουσα Τύπου του γηπέδου και στο δεύτερο ημίχρονο επέστρεψαν στις θέσεις τους. Για το περιστατικό ταυτοποιήθηκαν 14 άτομα ενώ έγιναν και οκτώ συλλήψεις.
- Ομαδικός βιασμός στα Χανιά: Ενώπιον ανακριτή οι κατηγορούμενοι - Σοκαριστικά βίντεο στο κινητό του ενός
- Όσκαρ 2026: Ο Σον Πεν κέρδισε το τρίτο του βραβείο αλλά δεν πήγε να το παραλάβει - Οι φήμες για την απουσία του
- Όσκαρ 2026: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Ντι Κάπριο με τη σύντροφο του, Βιτόρια Σερέτι
- Ελίνα Παπίλα για Γιώργο Λιάγκα: «Μετά από μια διαδρομή τόσων ετών, έτσι φανταζόσουν τη ζωή σου;»
