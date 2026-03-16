Ένταση στην Τούμπα με δημοσιογράφους: «Φυγαδεύτηκαν» αφού στοχοποιήθηκαν από οπαδούς

Πρόσκαιρη ένταση επικράτησε στο γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή (15/3), με 8 δημοσιογράφους να γίνονται στόχοι, και να υποχρεώνονται σε αποχώρηση μετά από παρέμβαση οπαδών.

Οι δημοσιογράφοι μετακινήθηκαν στην αίθουσα Τύπου του γηπέδου και στο δεύτερο ημίχρονο επέστρεψαν στις θέσεις τους. Για το περιστατικό ταυτοποιήθηκαν 14 άτομα ενώ έγιναν και οκτώ συλλήψεις.