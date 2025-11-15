Έντονο επεισόδιο Ομπράντοβιτς και Ταϊρίκ Τζόουνς κατά τη διάρκεια αγώνα της Euroleague

Η Βιλερμπάν επικράτησε της Παρτιζάν με 88-87 στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Euroleague. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δείχνει να έχει χάσει τον ρυθμό της, με τη ρευστότητα και την πειθαρχία στο παιχνίδι να αποτελούν ζητούμενα.
Πέρα από την συνέντευξη Τύπου που ο Σέρβος τεχνικός εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του προς τη στάση των παικτών του, προηγήθηκε κι ένα σκηνικό που έχει προκαλέσει αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
- Ο Μελέτης Ηλίας για τις τρέλες που έχει κάνει για την ΑΕΚ: «Με κυνηγούσαν τα ΜΑΤ και μπήκα σε ζαχαροπλαστείο»
- Δραματικές αποκαλύψεις για τον 22χρονο με το μπέργκερ: Χτυπούσε την πλάτη του στον τοίχο, νόμιζαν ότι έκανε πλάκα
- Όρκος εκδίκησης: Μεταμφιέστηκε σε άλλη και σκότωσε στα δικαστήρια τον δολοφόνο του γιου της - «Ένιωσα ανακούφιση»
- Η Έμμα βιαζόταν να ζήσει λες και το διαισθανόταν: Η Φρόσω, η Γαύδος, το βόλεϊ, μια ζωή που δεν πρόλαβε
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.