Μενού

Έντονο επεισόδιο Ομπράντοβιτς και Ταϊρίκ Τζόουνς κατά τη διάρκεια αγώνα της Euroleague

Έντονη αντιπαράθεσή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Reader symbol
Newsroom
obradovic-jones
Επεισόδιο Ομπράντοβιτς με Τζόουνς
  • Α-
  • Α+

Η Βιλερμπάν επικράτησε της Παρτιζάν με 88-87 στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Euroleague. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δείχνει να έχει χάσει τον ρυθμό της, με τη ρευστότητα και την πειθαρχία στο παιχνίδι να αποτελούν ζητούμενα.

Πέρα από την συνέντευξη Τύπου που ο Σέρβος τεχνικός εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του προς τη στάση των παικτών του, προηγήθηκε κι ένα σκηνικό που έχει προκαλέσει αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ