Έντονος προβληματισμός στον Παναθηναϊκό

Από την καλή εικόνα των προκριματικών και τις δύο προκρίσεις, στο άθλιο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα και στις δύο γκέλες. Ο Παναθηναϊκός έχει κάκιστη εικόνα στη Super League, την οποία κι έχει πληρώσει πολύ ακριβά, πετώντας στα σκουπίδια πέντε βαθμούς στα παιχνίδια με Λεβαδειακό και Κηφισιά.

Μετά και το αποψινό αποτέλεσμα στο Πανθεσσαλικό, στις τάξεις του συλλόγου είναι λογικό να επικρατεί έντονος προβληματισμός ενόψει της συνέχειας της ομάδας σε Ελλάδα κι Ευρώπη.

