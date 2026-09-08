ΕΟΚ: Πρόταση «επανάσταση» στη GBL για τους ορισμούς διαιτητών, με ΑΙ σε όλες τις άλλες κατηγορίες

Μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση βρίσκεται από σήμερα (8/9) το μεσημέρι η GBL σε ό,τι αφορά τη διαιτησία του ερχόμενου πρωταθλήματος.

Η ΕΟΚ, δια του πρόεδρου Βαγγέλη Λιόλιου, ο οποίος υποδέχθηκε σε γκρουπ στα γραφεία της ομοσπονδίας τις ΚΑΕ της GBL, προχώρησε στην κατάθεση, εκ νέου μετά από τρία χρόνια, μιας πρότασης που προβλέπει τον ορισμό των διαιτητών για όλους τους αγώνες, κατόπιν συμφωνίας των διαγωνιζόμενων ομάδων!

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