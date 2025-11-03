ΕΠΑΘΛΑ για υπόθεση Σούντγκρεν: «Τα συγκεκριμένα ματς διερευνώνται για ύποπτο στοιχηματισμό»

Σάλο έχουν προκαλέσει οι αναφορές του Ντάνιελ Σούντγκρεν στη Σουηδία αναφορικά με τα παιχνίδια του Βόλου με τον Πανσερραϊκό στα Play Out της Stoiximan Super League της περασμένης σεζόν.
Ο πρώην ακραίος μπακ των Θεσσαλών υποστήριξη πως οι αγώνες ήταν... προσχεδιασμένοι, ώστε να «βολευτούν» οι δυο ομάδες και να υποβιβαστεί η Athens Kallithea, κάτι που όπως αναμενόταν κινητοποίησε την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας.
