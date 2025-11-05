Σε... «ρινγκ» μετατράπηκε αγώνας τοπικού πρωταθλήματος στου Ζωγράφου, καθώς ποδοσφαιριστές συνεπλάκησαν με κλωτσιές και γροθιές.
Όλα συνέβησαν στην αναμέτρηση Αστέρας Ζωγράφου - Άγιος Θωμάς. Ένας παίκτης των φιλοξενούμενων κλωτσάει παίκτη των γηπεδούχων που βρίσκεται στο έδαφος.
Δεύτερος παίκτης των γηπεδούχων πλησιάσει και δέχεται και εκείνος χτύπημα στο πρόσωπο και τα πνεύματα να οξύνονται.
Τελικά ο παίκτης που προκάλεσε το επεισόδιο είδε την κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή, τα πνεύματα ηρέμησαν και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά.
