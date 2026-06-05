Eπιβεβαίωση Gazzetta: Ανακοίνωσε Μήτρου-Λονγκ o ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη έκανε και επίσημα δικό του τον Μάρκους Φόστερ, δίνοντας ποιότητα στα γκαρντ. Και μια μέρα μετά επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Ναζ Μήτρου-Λονγκ, για κάτι που σας είχε ενημερώσει το Gazzetta.

Ο πρώην παίκτης της Νάπολι υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι και το 2029. Στη διάρκεια της σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στην Ιταλία με τους Ναπολιτάνους και σε 22 αγώνες είχε 13 πόντους, 5,6 ριμπάουντ και 4,1 ασίστ κατά μέσο όρο.

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