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Επιβεβαιώθηκαν τα σενάρια για τον Κωνσταντέλια: Υπέστη ρήξη χιαστού

Εκτός γηπέδων ο Γιάννης Κωνσταντέλιας για τους επόμενους μήνες. Το ιατρικό επιτελείο της Ντόρτμουντ επιβεβαίωσε τη ρήξη χιαστού.

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Γιάννης Κωνσταντέλιας
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με τη φανέλα του ΠΑΟΚ | Eurokinissi/ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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Το ντεμπούτο του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Bundesliga μάλλον δεν πήγε έτσι όπως θα επιθυμούσε, καθώς επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα σενάρια. Ο μεσοεπιθετικός, υπέστη ρήξη χιαστού. 

Όλα ξεκίνησαν όταν στο 54΄του αγώνα ο Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε στο γόνατο και αναγκάστηκε να αποχωρήσει νωρίς από τον αγωνιστικό χώρο, σε μια εξέλιξη που σήμανε από την πρώτη στιγμή συναγερμό στο ιατρικό επιτελείο της Ντόρτμουντ.

Αργότερα, οι εξετάσεις που ακολούθησαν, όπως σημειώνει και το gazzetta.gr, επιβεβαίωσαν το χειρότερο δυνατό σενάριο, με τη Ντόρτμουντ να ανακοινώνει πως ο Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο και θα απουσιάσει από τα γήπεδα για τους επόμενους μήνες.
 

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