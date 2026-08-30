Μίνα Καραμήτρου: «Κορίτσια, διαφωνώ» – Το σχόλιο για Ρία Ελληνίδου, ο στίχος και η απρόσμενη αντίδραση

Ένα στιγμιότυπο από συναυλία της Ρίας Ελληνίδου την ώρα που ερμήνευε το τραγούδι «Θα αλλάξω γειτονιά» σχολίασε το πρωί της Κυριακής η Μίνα Καραμήτρου στην δεύτερη ημέρα της εκπομπής που παρουσίαζει τη νέα τηλεοπτική σεζόν με τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Στο βίντεο αυτό, ένα μικρό κορίτσι ανέβηκε στη σκηνή για να χορέψει την ώρα που η Ρία Ελληνίδου ερμήνευε το τραγούδι «Θα αλλάξω γειτονιά».

«Θέλω να πω κάτι. Αγαπώ Ρία Ελληνίδου. Αγαπώ το συγκεκριμένο τραγούδι. Διαφωνώ πάρα πολύ με τον στίχο» είπε χαριτολογώντας η Μίνα Καραμήτρου, προσθέτοντας: «Σιγά μην αλλάξω γειτονιά για να ξεχάσω κάποιον. Δεν κατάλαβα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Κορίτσια διαφωνώ. Σιγά μην αλλάξουμε τώρα γειτονιές επειδή πρέπει να ξεχάσουμε κάποιον. Μη χειρότερα. Σιγά μην αλλάξουμε και γειτονιές για να σας ξεχνάμε τώρα» συμπλήρωσε η δημοσιογράφος.