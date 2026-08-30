Ο Άρης Μουγκοπέτρος στην Ευελπίδων: «Βγάζουν όλοι το όνομα μου παντού, να βγάλουν και για το μοντέλο με τα ναρκωτικά»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος βγήκε πριν από λίγη ώρα από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου είχε οδηγηθεί νωρίτερα σήμερα Κυριακή (30/8) στα πλαίσια του αυτόφωρου για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια, μιλώντας στους δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου δεν έκρυψε την ενόχλησή του που το όνομά του έχει βγει στη δημοσιότητα την ώρα που σε άλλες υποθέσεις δεν έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Βγάζουν όλοι το δικό μου όνομα παντού, να βγάλουν και για το μοντέλο με τα ναρκωτικά».

Υπενθυμίζεται ότι ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη σήμερα το πρωί όταν κατά τις 8, αστυνομικοί της Τροχαίας εντόπισαν το αυτοκίνητο του δεξιοτέχνη του κλαρίνου, ο οποίος επέστρεφε από live εμφάνιση στη Ροδλιτσα Λαμίας, να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Μακρυγιάννη.

Οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει και στη συνέχεια πραγματοποίησαν αλκοτέστ, του οποίου η πρώτη μέτρηση έδειξε 0,71mg/l και η δεύτερη μέτρηση 0,63 mg/l τη στιγμή που το επιτρεπόμενο όριο για τους οδηγούς είναι 0,25 mg/l.

Του επιβλήθηκε με πρόστιμο ύψους 1.375 ευρώ και του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για 250 ημέρες, ενώ αργότερα οδηγήθηκε στην Ευελπίδων.