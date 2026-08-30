Το πιο παράξενο σήμα του ελληνικού ΚΟΚ αφορά έναν κίνδυνο από τα ουράνια

Εκτός από την αλλαγή ταχυτήτων, το παρκάρισμα, το γκάζι και το φρένο, υπάρχει μία πολύ απαραίτητη γνώση για οποιονδήποτε παίρνει δίπλωμα οδήγησης. Αυτή δεν είναι άλλη από την ικανότητα ανάγνωσης της οδικής σήμανσης.

Μια σειρά από πινακίδες χρησιμοποιείται σε ελληνικούς δρόμους, όπως πινακίδες προορισμού, πινακίδες προειδοποίησης για πιθανούς κινδύνους και ρυθμιστικές πινακίδες που καθοδηγούν τους χρήστες του δρόμου να εκτελούν συγκεκριμένες ενέργειες.

H πολύ παράξενη πινακίδα Κ-22

Κάποιες από αυτές είναι πασίγνωστες και τις μαθαίνουμε από μικρά παιδιά. Ποιος για παράδειγμα δεν ξέρει τι σημαίνει το STOP και πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ο οδηγός όταν το βλέπει. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχουν και άλλα σήματα πολύ πιο σπάνια τα οποία οι οδηγοί δεν γνωρίζουν.

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Κάποια από αυτά τα σήματα μάλιστα είναι τόσο περίεργα που αν τύχει και περάσεις από τα ελάχιστα σημεία στα οποία βρίσκονται, το πιο πιθανό είναι να παραξενευτείς, ακόμα και αν είσαι έμπειρος οδηγός. Ένα από αυτά είναι και το σήμα Κ-22 του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Το σήμα αυτό είναι μία τριγωνική πινακίδα κινδύνου με κόκκινο πλαίσιο και κίτρινο φόντο στη μέση του οποίου απεικονίζεται ένα…αεροπλάνο. Το σήμα αυτό μοιάζει κάπως έτσι:

Η σημασία που έχει το σήμα

Η Κ-22 στην ουσία προειδοποιεί τον οδηγό ότι εισέρχεται σε μία περιοχή όπου είναι πολύ πιθανό να πετύχει αεροσκάφη τα οποία πετούν σε χαμηλό ύψος. Έτσι, γνωρίζει ότι δεν είναι απίθανο οδηγώντας να δει σε σχετικά κοντινή με το έδαφος απόσταση ένα αεροπλάνο πάνω από το κεφάλι του.

Αυτή η κάπως σπάνια προειδοποίηση αφορά, λοιπόν, την πιθανότητα χαμηλών πτήσεων και κατά βάση αφορά περιοχές που βρίσκονται κοντά σε αεροδρόμια. Χαμήλες πτήσεις βέβαια, πολύ συχνά γίνονται και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Η σήμανση κατά βάση δεν αφορά τον κίνδυνο κάποιου τύπου σύγκρουσης με αεροπλάνο. Ουσιαστικά λειτουργεί ως μία προειδοποίηση ώστε να μην τρομάξουν οι οδηγοί κατά βάση από τον πιο ισχυρό θόρυβο ενός αεροσκάφους κατά την προσγείωση ή την απογείωση του.