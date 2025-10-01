Μενού

Επική αντίδραση από τον Γκέμπριελ: Πήγε να κάνει «ζντο» με τους παίκτες του Παναθηναϊκού και ξέχασε της Μπάγερν

Ο Γουένιεν Γκέιμπριελ μπερδεύτηκε και πήγε για «ζντο» με τους παίκτες του Παναθηναϊκού! Η επική του αντίδρασή του.

Γκέιμπριελ
Ο Γκέιμπριελ που πάει να κάνει «ζντο» | Gazzetta.gr
Λένε ότι η συνήθεια αποτελεί την δεύτερη φύση του ανθρώπου και αν μη τι άλλο αποτυπώθηκε με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο στον Γουένιεν Γκέιμπριελ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα Παναθηναϊκού - Μπάγερν Μονάχου στο «TELEKOM CENTER Athens».

Την ώρα που οι παίκτες του Παναθηναϊκού έκαναν το καθιερωμένο «ζντο» ένας... φίλος από τα (όχι και πολύ) παλιά κατευθύνθηκε προς το μέρος του με το χέρι ψηλά για να κάνει και εκείνος ζντο. Μόνο που ο συγκεκριμένος παίκτης φορούσε φανέλα της Μπάγερν Μονάχου και ήταν ο Γουέινιεν Γκέιμπριελ!

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

