Μενού

Επική ατάκα Λαρεντζάκη στην προπόνηση: «Ο Ντόντσιτς πώς τα βάζει με την πρώτη ρε μ@λ@κ@;»

Λούκα Ντόντσιτς προσπάθησε να γίνει ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Reader symbol
Newsroom
Γιαννούλης Λαρεντζάκης
Ο Λαρεντζάκης με τη φανέλα της Εθνικής | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  • Α-
  • Α+

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης προσπάθησε να μιμηθεί τον Λούκα Ντόντσιτς στην προπόνηση της Εθνικής, ενόψει του προημιτελικού του EuroBasket 2025 απέναντι στη Λιθουανία (21:00, Novasports Start, ERT1 - Live στο Gazzetta).

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού βρήκε λίγο χρόνο για χαλάρωμα στο τελείωμα της προπόνησης και αναρωτήθηκε φωναχτά, πώς καταφέρνει ο Ντόντσιτς να πετυχαίνει αυτά τα trick shots.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ