Επική ατάκα Λαρεντζάκη στην προπόνηση: «Ο Ντόντσιτς πώς τα βάζει με την πρώτη ρε μ@λ@κ@;»

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης προσπάθησε να μιμηθεί τον Λούκα Ντόντσιτς στην προπόνηση της Εθνικής, ενόψει του προημιτελικού του EuroBasket 2025 απέναντι στη Λιθουανία (21:00, Novasports Start, ERT1 - Live στο Gazzetta).

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού βρήκε λίγο χρόνο για χαλάρωμα στο τελείωμα της προπόνησης και αναρωτήθηκε φωναχτά, πώς καταφέρνει ο Ντόντσιτς να πετυχαίνει αυτά τα trick shots.

