Επικός Χουάντσο: Πήγε να ρίξει στη θάλασσα πιτσιρικά που δήλωσε «Ολυμπιακός»

Ευχάριστη έκπληξη επεφύλασσε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ σε παρέα παραθεριστών κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών του διακοπών στις ελληνικές θάλασσες. Ο Ισπανός φόργουορντ, ο οποίος πρόσφατα ανανέωσε τη συνεργασία του με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός έως το 2030, ανταποκρίθηκε με προθυμία σε κάλεσμα θαυμαστών του από παρακείμενο σκάφος.

Ο διεθνής αθλητής κολύμπησε μέχρι το σημείο και επιβιβάστηκε στο σκάφος, συνομιλώντας σε εξαιρετικά φιλικό κλίμα μαζί τους. Μάλιστα, χάρισε στιγμές γέλιου όταν ρώτησε τα μικρά παιδιά της οικογένειας για τις συλλογικές τους προτιμήσεις, αστειευόμενος πως θα ρίξει στο νερό έναν μικρό φίλο του Ολυμπιακού. Το περιστατικό ολοκληρώθηκε με αναμνηστικές φωτογραφίες, επιβεβαιώνοντας τον ιδιαίτερα προσιτό και χαρούμενο χαρακτήρα του παίκτη.