Επίσημο αίτημα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Ζητά αναβολή του ντέρμπι με τον Άρη μετά τη δολοφονία του 20χρονου

Βαρύ είναι το πένθος στις τάξεις του ΠΑΟΚ μετά το τραγικό περιστατικό που στοίχισε τη ζωή σε έναν 20χρονο φίλαθλο της ομάδας στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, μέσα από επίσημη ανακοίνωσή της, εξέφρασε τον αποτροπιασμό της για το συμβάν, καθώς και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του αδικοχαμένου νεαρού. Μπροστά σε αυτή την ανείπωτη τραγωδία, όπου ο αθλητισμός περνάει αναπόφευκτα σε δεύτερη μοίρα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» προχώρησε σε μια άμεση θεσμική κίνηση.

Συγκεκριμένα, η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ κατέθεσε επίσημο αίτημα αναβολής του μεγάλου ντέρμπι της Θεσσαλονίκης απέναντι στον Άρη Betsson. Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί το Σάββατο (14/3, 18:15) στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη και τη θλίψη της για τον αδόκητο χαμό ενός ακόμη νέου ανθρώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ, που έχασε τη ζωή του με βίαιο τρόπο.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μας στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος. Ευχόμαστε να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό του.

Καμία νίκη, καμία αντιπαλότητα και καμία διαφορά δεν αξίζει περισσότερο από μία ανθρώπινη ζωή.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του αδικοχαμένου φιλάθλου του ΠΑΟΚ, ζητήσαμε την αναβολή του αυριανού αγώνα ΠΑΟΚ – Άρης».

