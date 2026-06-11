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Επίσημο το αντίο του Μάικ Τζέιμς στη Μονακό: «Ήταν πέντε μοναδικά χρόνια»

Ο Μάικ Τζέιμς αποχαιρέτισε τη Μονακό με ένα συγκινητικό post στα social media όπου εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς τον σύλλογο.

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Μάικ Τζέιμς
Ο Μάικ Τζέιμς με την εμφάνιση της Μονακό | Eurokinissi/KLODIAN LATO
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Ο Μάικ Τζέιμς ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρησή του από την Μονακό, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του στην ομάδα του Πριγκιπάτου.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο Αμερικανός γκαρντ έγραψε: :

«Πολύς λόγος γίνεται για την κληρονομιά που αφήνεις και για το πώς θα σε θυμούνται. Εγώ επιλέγω να θυμάμαι όσα καταφέραμε και τους ανθρώπους με τους οποίους τα πετύχαμε μαζί.

Ήταν πέντε υπέροχα, τρελά, απρόβλεπτα και μοναδικά χρόνια και δεν θα τα αντάλλασσα με τίποτα στον κόσμο.

(Υ.Γ. Το να βρω φωτογραφίες με όλους ήταν πραγματικά δύσκολη υπόθεση.)»

 

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