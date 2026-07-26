«Ακάθεκτα» συνεχίζουν τα πύρινα μέτωπα στην Γαλλία και την Ισπανία, με το Μπορντό να αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις δασικές, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις γύρω περιοχές.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νινιέζ, δήλωσε ότι η κατάσταση στην περιοχή παραμένει «εξαιρετικά δυσμενής» και ότι η φωτιά «κινείται με απρόβλεπτο τρόπο προς το Μπορντό», αν και οι αρχές υποβάθμισαν το ενδεχόμενο να χρειαστεί εκκένωση της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Κυριακή, περίπου 55.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από χωριά νότια του Μπορντό, στην περιοχή Ζιρόντ, η οποία είναι γνωστή για τους αμπελώνες της.

Την τελευταία εβδομάδα, οι δασικές πυρκαγιές έχουν πλήξει πολλές περιοχές της Ευρώπης, κυρίως τη Γαλλία και την Ισπανία, όπου περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η Γαλλία είναι από τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο, καθώς στη νοτιοδυτική περιοχή της έχουν καεί περίπου 42.000 εκτάρια δασικής έκτασης, γεγονός που καθιστά την πυρκαγιά μία από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Συνολικά, από την αρχή του έτους έχουν καεί περίπου 98.000 εκτάρια σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο λοχαγός Νικολά Μπραζ, ένας από τους επικεφαλής της επιχείρησης κατάσβεσης, δήλωσε ότι η πυρκαγιά έχει δημιουργήσει «τα δικά της ανέμια, ακόμη και ανεμοστρόβιλους», προσθέτοντας ότι είναι «απρόβλεπτη και αδύνατο να τεθεί υπό έλεγχο».

Europe is burning. France + Spain: 250,000+ people evacuated this weekend alone. France: 98,000 hectares destroyed, a new national record. Worst wildfire crisis in the country’s history.



Even the Tour de France had to cut its final stage. When wildfires cancel the Tour de… pic.twitter.com/DOXFbJj8bZ — France Safety Travel (@francesafetytra) July 26, 2026

Οι κάτοικοι του Λε Πορζ, μιας από τις παραθαλάσσιες κωμοπόλεις που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, έχουν οργανώσει ένα αυτοσχέδιο δίκτυο εθελοντών για να στηρίξουν τους εξαντλημένους πυροσβέστες, μαγειρεύοντάς τους γεύματα και προσφέροντάς τους έναν χώρο για να ξεκουράζονται ανάμεσα στις βάρδιές τους.

Ισπανία: Η μεγαλύτερη φωτιά στην ιστορία από τότε που υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία

Ενώ καλύτερη φέρεται να είναι η εικόνα στην Ισπανία, η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Μπουργκοχόντο (Άβιλα) έχει ήδη κατακάψει περίπου 50.000 εκτάρια, αριθμός που καθιστά τη συγκεκριμένη φωτιά τη μεγαλύτερη στην ιστορία της Ισπανίας από τότε που υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία, σύμφωνα με την επιβεβαίωση της Σάρα Ααγέσεν, υπουργού Οικολογικής Μετάβασης και Δημογραφικής Πρόκλησης (Miteco), που επικαλείται η El Pais.

Η Ααγέσεν προειδοποίησε επίσης ότι η Ισπανία διανύει μια «εξαιρετικά δύσκολη» αντιπυρική περίοδο. Όπως ανέφερε, από την αρχή του έτους έχουν καεί 153.000 εκτάρια, έκταση έξι φορές μεγαλύτερη από εκείνη που είχε καταγραφεί την ίδια περίοδο του 2025, ενώ έχουν σημειωθεί 32 μεγάλες δασικές πυρκαγιές.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην περιοχή της Μαδρίτης, Φρανθίσκο Μαρτίν, δήλωσε την Κυριακή ότι η κύρια ανησυχία των δυνάμεων πυρόσβεσης επικεντρώνεται στην περιοχή γύρω από το φράγμα του Σαν Χουάν, όπου τα συνεργεία εργάζονται ώστε να αποτρέψουν την αναζωπύρωση εστιών που θα μπορούσαν να δυσχεράνουν την εξέλιξη της πυρκαγιάς προς τα βόρεια του ταμιευτήρα.

Heartbreaking scenes are emerging as a massive wildfire burns across the Madrid region of Spain. pic.twitter.com/7HQfcvM1fq — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 25, 2026

Ο αντισυνταγματάρχης της Μονάδας Στρατιωτικών Εκτάκτων Αναγκών (UME), Αλφόνσο Αρίμπας, δήλωσε ότι όλα τα μέτωπα της πυρκαγιάς που πλήττει την Κοινότητα της Μαδρίτης και την Άβιλα βρίσκονται υπό έλεγχο, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές ενεργές εστίες.

Φωτιά στην Ισπανία: Έφτασαν τα ελληνικά αεροσκάφη

Στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ισπανία επιχειρούν τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου CL-415 που απέστειλε η Ελλάδα στην χώρα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM).

Ειδικότερα όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα αεροσκάφη απογειώθηκαν το πρωί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Torrejón της Ισπανίας και επιχειρούν στην περιοχή Burgohondo, στην Αβίλη, περίπου 115 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ενημέρωση, τα δύο CL-415 θα συνεχίσουν να επιχειρούν στην ίδια περιοχή και κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας.