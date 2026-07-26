Ο επικεφαλής των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, εισηγήθηκε τον τερματισμό της εκστρατείας βομβαρδισμών στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, εκτιμώντας ότι οι επιχειρήσεις έχουν φτάσει στα όρια της αποτελεσματικότητάς τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισήγηση του διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM), σε συνδυασμό με τις απόψεις άλλων συμβούλων, επηρέασε την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει την Παρασκευή τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Για πρώτη φορά έπειτα από δύο εβδομάδες, ο Τραμπ έδωσε εντολή στον αμερικανικό στρατό να μην πραγματοποιήσει πλήγματα κατά ιρανικών στόχων στις νότιες ακτές του Ιράν και στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Top U.S. military commander in Middle East advised halting Hormuz bombing https://t.co/EpQWXkHJAS — Axios (@axios) July 26, 2026

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από σύσκεψη με ανώτερους συμβούλους και στρατιωτικούς αξιωματούχους, οι οποίοι του παρουσίασαν νέο σχέδιο επιδρομών για την ημέρα. Πηγές αναφέρουν ότι τις προηγούμενες ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανιζόταν θετικός στην επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων, ωστόσο από το βράδυ της Πέμπτης άρχισε να αλλάζει στάση, με την απόφασή του να «παγώσει» τους βομβαρδισμούς να οριστικοποιείται την Παρασκευή.

Τι υποστήριξε ο διοικητής της CENTCOM

Ο ναύαρχος Κούπερ είχε ενημερώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα το Πεντάγωνο, το Γενικό Επιτελείο και τον Λευκό Οίκο ότι οι δύο εβδομάδες αεροπορικών επιδρομών είχαν περιορίσει σημαντικά την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε πλοία.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι περισσότεροι από τους προκαθορισμένους στόχους είχαν ήδη πληγεί. Σύμφωνα με την εισήγησή του, το επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι η επανέναρξη μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεων ώστε να πληγεί το περίπου 20% των στόχων που είχαν επιλεγεί αλλά δεν χτυπήθηκαν κατά την επιχείρηση «Epic Fury». Ωστόσο, χωρίς πολιτική απόφαση για επιστροφή σε εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις, δεν υπήρχε λόγος να συνεχιστεί η περιορισμένη εκστρατεία βομβαρδισμών.

Παράλληλα, ο αρχηγός του Μεικτού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν, προειδοποίησε τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον πρόεδρο Τραμπ ότι η έλλειψη αναχαιτιστικών πυραύλων για την αεράμυνα θα μπορούσε να δυσκολέψει την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων και των συμμάχων τους στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, το Ιράν και το Ομάν συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία που θα επιτρέψει την ασφαλή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και τη διέλευση πλοίων χωρίς επιθέσεις. Παραμένει, ωστόσο, ασαφές εάν μια τέτοια συμφωνία θα γίνει αποδεκτή από τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης της σύγκρουσης.

Προς το παρόν, πάντως, επικρατεί μια άτυπη κατάσταση αμοιβαίας αποκλιμάκωσης, καθώς και οι δύο πλευρές έχουν αναστείλει τις επιθέσεις τους.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, δήλωσε ότι, παρότι ο πρόεδρος Τραμπ «διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι», δίνει παράλληλα «χώρο στις συνομιλίες» με το Ιράν, επιβεβαιώνοντας ότι οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζουν τις συζητήσεις για τη διοργάνωση διεθνούς διάσκεψης μέσα στην εβδομάδα, με στόχο τη δημιουργία πολυεθνικού συνασπισμού που θα αναλάβει την προστασία της ναυσιπλοΐας και την εκκαθάριση ναρκών στα Στενά του Ορμούζ.