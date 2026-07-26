Πανσέληνος Ιουλίου: Πότε θα δούμε στον ουρανό το «Φεγγάρι του Ελαφιού»

Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από μια καλοκαιρινή νύχτα με Πανσέληνο, και η αντίστροφη μέτρηση για το φαινόμενο του Ιουλίου έχει ξεκινήσει.

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου, το «Φεγγάρι του Ελαφιού», ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα της χρονιάς.

Πανσέληνος Ιουλίου 2026: Η προέλευση της ονομασίας

Η ονομασία του «Φεγγάρι του Ελαφιού/Buck Moon», προέρχεται από τους ιθαγενείς λαούς της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι παρατήρησαν ότι τον Ιούλιο τα αρσενικά ελάφια άρχιζαν να αναπτύσσουν ξανά τα κέρατά τους.

Η φυσική αυτή διαδικασία, που αντανακλά την έννοια της αναγέννησης και της ανάπτυξης, συνδέθηκε συμβολικά με την καλοκαιρινή πανσέληνο και υιοθετήθηκε σε παραδοσιακές ονομασίες της εποχής.

Σύμφωνα με την παράδοση, τα ελάφια αποβάλλουν και αναπτύσσουν εκ νέου τα κέρατά τους κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα αυτά να γίνονται σταδιακά πιο εντυπωσιακά. Η Σελήνη, που διαχρονικά χρησίμευε ως φυσικό ημερολόγιο για τις αλλαγές των εποχών, πήρε για τον μήνα Ιούλιο την ονομασία «Φεγγάρι του Ελαφιού».