Επιστροφή στην Ελλάδα για την Εθνική ομάδα πόλο μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Επέστρεψε στην Ελλάδα η εθνική ομάδα πόλο μετά την κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλλου στην Αυστραλία. Η υποδοχή στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ήταν θερμή με συνθήματα όπως «Να 'τοι, να 'τοι οι πρωταθλητές» και «Ελλάς, Ελλάς».

«Είναι μεγάλη ικανοποίηση για τους αθλητές, τους προπονητές, την ΚΟΕ. Δεν σταματήσαμε ποτέ να το πιστεύουμε, να το διεκδικούμε. Επιμέναμε πάντα με μεθοδικότητα. Είχαμε υπομονή, όλες οι αποτυχίες δεν χάλασαν την ενότητά μας. Αυτό μας βοήθησε για να έρθει αυτή η στιγμή τώρα.

Αν γινόταν εμμονή το χρυσό, θα ήταν κακό. Τώρα θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι και πιο έτοιμοι, μακάρι να έρθουν κι άλλα βάθρα και μετάλλια» δήλωσε ο Θοδωρής Βλάχος.

«Μετά το γκολ του Στέλιου είχε 12 δευτερόλεπτα. Έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Χάσαμε στο δευτερόλεπτο προκρίσεις και μετάλλια. Πήραμε μαθήματα ζωής μάθαμε απ' αυτά και προχωράμε. Δεν σταματάμε, τώρα ανοίγει η όρεξη και για τα παιδιά και για μας», συνέχισε και περιέγραψε τις στιγμές που έζησαν στην Αυστραλία λέγοντας: «Στην Αυστραλία έγινε χαμός, πολύ μεγάλη συγκίνηση. Έκλαιγε ο κόσμος εκεί. Καταλαβαίνουμε τη χαρά και την περηφάνια τους. Χαιρόμαστε για την απήχηση που έχει κι εδώ και πήρε κι άλλη προβολή το άθλημά μας. Χαιρόμαστε γι αυτό».

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O πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος είπε απευθυνόμενος στους αθλητές: «Είναι τεράστια επιτυχία και σας δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση για το μέλλον, για τα παγκόσμια και τους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες. Θα είμαστε κοντά σε ό,τι χρειαστείτε».

Από την πλευρά του ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, πρόεδρος της ΚΟΕ τόνισε: «Εκφράζουμε την υπόσχεση για να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Να ξεκουραστούν τώρα τα παιδιά, να πάρουν δυνάμεις γιατί οι επόμενοι 18-20 μήνες θα είναι πολύ κουραστικοί».

Τέλος, ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος, ο τερματοφύλακας της γαλανόλευκης και MVP του τουρνουά, είπε: «Το έχω ονειρευτεί το χρυσό αλλά δεν ερχόταν εύκολα. Ματώσαμε, αποτύχαμε, ήρθε η ώρα μας, ήμασταν πιο έτοιμοι από ποτέ. Όλα τα ματς κρίθηκαν στο γκολ, στις κρίσιμες στιγμές, ήμασταν εκεί και μας έδωσε την πρώτη θέση. Είδαμε και μόνοι μας ότι όντως γίνεται (σ.σ.: η κατάκτηση της κορυφής) και μας ανοίγει την όρεξη για κάτι μεγαλύτερο. Ο στόχος μας ήταν πάντα η κορυφή κι αυτό θα γίνεται και στο εξής».