Στο Reddit ένας Αμερικανός ρωτάει πώς είναι η ζωή στην Πελοπόννησο και στα σχόλια γίνεται πάρτι

Είναι μια από αυτές τις στιγμές που δεν ξέρεις τι ακριβώς θα διαβάσεις. Σε μια ανάρτηση στο Reddit, ένας καλοκάγαθος Αμερικανός ρωτάει πώς ακριβώς είναι η ζωή στην Πελοπόννησο. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε θα μπορούσαμε να πούμε.

Σύμφωνα με προηγούμενη ανάρτησή του, ο Αμερικανός φίλος μας σχεδιάζει να μετακομίσει μόνιμα στην Πάτρα. Γι' αυτό, ρωτάει τους χρήστες του Reddit πώς είναι η ζωή και οι συνθήκες στην Πελοπόννησο αγνοώντας μάλλον πως πρόκειται για μια...αρκετά μεγάλη έκταση που εμπεριέχει διαφορετικές εμπειρίες. Και στα σχόλια, οι διάφοροι χρήστες της πλατφόρμας, προσπαθούν κάπως να τον βοηθήσουν να καταλάβει, ο καθένας με τον δικό του τρόπο.

Ο σινεφίλ

«Μήπως είδες πρόσφατα την ταινία του Νόλαν και μας θυμήθηκες;»

Ο θετικός

«Τα ηλιοβασιλέματα είναι τέλεια στη δυτική ακτή και το φαγητό είναι υπέροχο. Παρόλο που η οδήγηση είναι κάπως επικίνδυνη, υπάρχουν προορισμοί που αξίζει να δεις».

Αυτός που έχει κόλλημα με την Περσία

«Άδεια περιοχή γενικά. Μόνο 300 κάτοικοι ζουν εκεί».

Παραλία της Πάτρας | EUROKINISSI

Ο ρεαλιστής

«Γεννήθηκα και μεγάλωσα εκεί, έζησα για περίπου 20 χρόνια. Εν συντομία, τα καλοκαίρια είναι υπέροχα αλλά οι χειμώνες βαρετοί. Οι άνθρωποι είναι φιλικοί αλλά όχι όσο προοδευτικοί είναι στην Αθήνα».

Ο καλλιτέχνης

«Δεν είμαι ντόπιος αλλά έκανα περιοδεία στην Ελλάδα με το συγκρότημά μου και παίξαμε στο γήπεδο μπάσκετ του Πανεπιστημίου Πατρών. Παίξαμε περίπου τα μεσάνυχτα και μου έκανε εντύπωση που κανείς δεν κάλεσε την αστυνομία. Οι άνθρωποι είναι πολύ φιλικοί και μας έκαναν να νιώσουμε σαν το σπίτι μας».

Αυτός που μισεί τη Σπάρτη

«Η Σπάρτη είναι το πιο βαρετό μέρος που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Κανείς δεν πηγαίνει εκεί, είναι νεκρή πόλη. Πραγματικά δεν έχω ιδέα με τι ασχολούνται οι κάτοικοι».

Ο Αθηναίος εγγονός

«Ζω στην Αθήνα αλλά κάθε καλοκαίρι επισκέπτομαι το χωριό της γιαγιάς μου που είναι στη Μεσσηνία. Το καλοκαίρι είναι πολύ όμορφα, πολύ καλές παραλίες και η Καλαμάτα που είναι μια μεγάλη πόλη που μπορείς να κάνεις διάφορα πράγματα βρίσκεται κοντά».

Παραλία της Καλαμάτας | EUROKINISSI

Ο φοιτητής Erasmus

«Είχα πάει για Erasmus στην Πάτρα. Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις αλλά είμαι λίγο προκατειλημμένος καθώς έζησα εκεί μόνο για 10 μήνες. Κυρίως, πηγαίναμε σε πάρτι και ταξιδεύαμε σε όλη τη χώρα. Οι άνθρωποι είναι πολύ φιλικοί και το φαγητό εξαιρετικό».

Ο άλλος που μισεί τη Σπάρτη

«Βρήκα τη Σπάρτη φοβερά αδιάφορη και χωρίς να διαθέτει τις ανέσεις που έχω συνηθίσει».

Ο γεωγράφος

«Καταλαβαίνεις ότι ρωτάς για μια τεράστια περιοχή, έτσι;»